"Ми міцнішаємо, а вони слабшають!" Воїни ЗСУ яскраво звернулися до російських окупантів

Українські захисники виступили із сильним зверненням до російських окупантів. У ньому воїни пояснили, чому загарбники не мають шансу на перемогу і підкорення України.
Відповідний пост з'явився на сторінці 93 ОМБр ЗСУ Холодний Яр і створив резонанс в мережі. Так, він зібрав 520 лайків, десятки коментарів й більше 100 репостів.
Воїн ЗСУ
Ірина Рибакова
Нижче наводимо повний текст звернення українських воїнів без змін.
Вони називали нас "карателями", не зазначаючи при цьому, що прийшли на українську землю з російськими танками, "Градом" і мінометами і почали обстрілювати наші міста і села, руйнувати будівлі й убивати людей.
Вони називали себе "шахтарями", але досі не можуть пояснити, як можна шість років поспіль добувати у своїх шахтах нову російську зброю.
Вони запевняють, що захищають "мирне населення Донбасу", але при цьому забувають згадати, як збили малайзійський Boeing із 298 цивільними на борту.
Путін каже, що "іхтамнєт", а тим часом Комітет солдатських матерів Росії не може дошукатися своїх синів, які воювали невідомо де і поховані невідомо як.
Саме тому ми чинимо жорсткий спротив московській навалі, незважаючи на розміри й забезпечення армії РФ. Саме тому ми міцнішаємо, а вони слабшають. Саме тому об'єднуємося і взаємодіємо, а вони стріляють й підривають один одного. Тому що правда на нашому боці. Слава Україні!
У коментарях під сильним текстом українські патріоти висловили свою підтримку захисникам, а також слова подяки.
"Героям слава!", "Героям слава! Нехай Бог кожного з вас оберігає, і повертайтеся швидше живими", "За нами правда і воля!!!", "Героям слава! Нехай кожного з вас береже Господь Бог. Повертайтеся додому живими!", "Ви кращі, пишаємося вами", – пишуть українці.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше воїн НГУ Харитін Старський підірвав мережу сильним постом, в якому розгромив ідею прихильників примирення з Росією про необхідність відступу на Донбасі. Він нагадав, що український патріот – це природжений ворог "русского міра", а також про те, що в українському чорноземі лежить триметровий шар загарбників.
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