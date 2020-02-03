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3 лютого • оновлено в 10:08
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"Ми міцнішаємо, а вони слабшають!" Воїни ЗСУ яскраво звернулися до російських окупантів

1.3т
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Українські захисники виступили із сильним зверненням до російських окупантів. У ньому воїни пояснили, чому загарбники не мають шансу на перемогу і підкорення України.

Відповідний пост з'явився на сторінці 93 ОМБр ЗСУ Холодний Яр і створив резонанс в мережі. Так, він зібрав 520 лайків, десятки коментарів й більше 100 репостів.

Воїн ЗСУ

Воїн ЗСУ

Ірина Рибакова

Нижче наводимо повний текст звернення українських воїнів без змін.

Вони називали нас "карателями", не зазначаючи при цьому, що прийшли на українську землю з російськими танками, "Градом" і мінометами і почали обстрілювати наші міста і села, руйнувати будівлі й убивати людей.

Вони називали себе "шахтарями", але досі не можуть пояснити, як можна шість років поспіль добувати у своїх шахтах нову російську зброю.

Вони запевняють, що захищають "мирне населення Донбасу", але при цьому забувають згадати, як збили малайзійський Boeing із 298 цивільними на борту.

Путін каже, що "іхтамнєт", а тим часом Комітет солдатських матерів Росії не може дошукатися своїх синів, які воювали невідомо де і поховані невідомо як.

Саме тому ми чинимо жорсткий спротив московській навалі, незважаючи на розміри й забезпечення армії РФ. Саме тому ми міцнішаємо, а вони слабшають. Саме тому об'єднуємося і взаємодіємо, а вони стріляють й підривають один одного. Тому що правда на нашому боці. Слава Україні!

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У коментарях під сильним текстом українські патріоти висловили свою підтримку захисникам, а також слова подяки.

"Героям слава!", "Героям слава! Нехай Бог кожного з вас оберігає, і повертайтеся швидше живими", "За нами правда і воля!!!", "Героям слава! Нехай кожного з вас береже Господь Бог. Повертайтеся додому живими!", "Ви кращі, пишаємося вами", – пишуть українці.

"Ми міцнішаємо, а вони слабшають!" Воїни ЗСУ яскраво звернулися до російських окупантів

"Ми міцнішаємо, а вони слабшають!" Воїни ЗСУ яскраво звернулися до російських окупантів

"Ми міцнішаємо, а вони слабшають!" Воїни ЗСУ яскраво звернулися до російських окупантів

"Ми міцнішаємо, а вони слабшають!" Воїни ЗСУ яскраво звернулися до російських окупантів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше воїн НГУ Харитін Старський підірвав мережу сильним постом, в якому розгромив ідею прихильників примирення з Росією про необхідність відступу на Донбасі. Він нагадав, що український патріот – це природжений ворог "русского міра", а також про те, що в українському чорноземі лежить триметровий шар загарбників.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Тег
Збройні сили України
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Круглов Александр
Круглов Александр
Клоуны и аватары ВСУ крепчают в распитии спиртного - вот уже пятый год не могут взять два города!
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"сильный пост" - ржать буду до вечера.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
"Нас е.ут, а мы крепчаем. Слава Украине!"
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