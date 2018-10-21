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''Ми їх у спокої не залишимо!'' Фаріон пригрозила повним знищенням Росії

35.7тЧитати матеріал російською

Колишній народний депутат від фракції "Свобода" і борець за українську мову Ірина Фаріон заявила, що її метою, як і метою українських націоналістів, є повне знищення Росії.

Такі слова прозвучали в її інтерв'ю "БукІнфо". Кремлівські пропагандисти, вважає Фаріон, відчувають через неї "реальну загрозу" так само, як і від Степана Бандери і націоналістів, через що так агресивно до неї налаштовані.

"Це навіть не ненависть, а роздратування... Хай бояться! Є кого боятися. Ми їх у спокої не залишимо. Наше завдання — це знищення Російської імперії. Наше завдання — село Кучкино, з якого колись почалася Москва. Ми з ними возитися не маємо наміру", — сказала вона.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше Фаріон відзначилася ще однією радикальною заявою, закликавши українців бити російськомовних.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Ірина Фаріон
Місце
Україна
Об'єкт
Росія
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
эта ДУРА на всю ГОЛОВКУ! есть ещё ПРИПОЦАНАЯ - ницой, леченике не поможет !
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Ткачук Андрей
Ткачук Андрей
фото из заголовка можно было бы для какой-нибудь сказки использовать, например: "Ведьмино счастье" или "Кресало". Не удивительно, что после таких заявлений руССосми начинают волать и требовать ввести. Я конечно за независимость, но бить за мову это перебор. Вот я книги которые мне нравятся - покупаю на украинском языке (потому что они дешевле чем на русском), но если бы на русском были дешевле, то брал бы на русском. Как говориться, если продукт хорош, то неважно на коком его языке потреблять.
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4
1
Женихайло Ольга
Женихайло Ольга
На мій погляд, пані Фаріон божевільна.Та це ж і не дивно, бо в такому похилому віці дуже завзяті люди частенько з'їжджають з глузду. Підлічити б трошки, може прояснилось би в тій бідній голові.
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3
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