''Ми їх у спокої не залишимо!'' Фаріон пригрозила повним знищенням Росії

Колишній народний депутат від фракції "Свобода" і борець за українську мову Ірина Фаріон заявила, що її метою, як і метою українських націоналістів, є повне знищення Росії.

Такі слова прозвучали в її інтерв'ю "БукІнфо". Кремлівські пропагандисти, вважає Фаріон, відчувають через неї "реальну загрозу" так само, як і від Степана Бандери і націоналістів, через що так агресивно до неї налаштовані.

"Це навіть не ненависть, а роздратування... Хай бояться! Є кого боятися. Ми їх у спокої не залишимо. Наше завдання — це знищення Російської імперії. Наше завдання — село Кучкино, з якого колись почалася Москва. Ми з ними возитися не маємо наміру", — сказала вона.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Фаріон відзначилася ще однією радикальною заявою, закликавши українців бити російськомовних.