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15 листопада • оновлено в 16:13
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"Ми їх створили!" Фаріон пояснила, чому Росія не може без України

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Народна депутатка VII скликання від "Свободи", мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що Росія не може жити без України, оскільки наша країна створила її.

Саме цим і пояснюється підвищений інтерес окупантів до українських проблем та їх постійне обговорення на пропагандистських ефірах, зазначила Фаріон у інтерв'ю для "Юркевич. Акценти" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вони безконечно з ранку до ночі на своїх каналах говорять про Україну. Що це означає? Що ми криве дзеркало їхнє. Вони не можуть собі уявити свого державного і національного життя без України. І це зрозуміло чому. Ми їх створили в другій половині ХІІ століття!" – зазначила Фаріон.

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Ірина Фаріон

Ірина Фаріон

Скриншот відео

Крім того, додала вона, у другій половині ХVІІ століття практично вся українська інтелектуальна еліта виїхала на територію сучасної Росії.

"Наш Феофан Прокопович, колишній ректор Києво-Могилянської колегії, а потім академії очолив Синод православної церкви, став правою рукою Петра І. Наші церковники потягнулися туди довгими рядами. Кістками козаків був уикладений підмурівок Петербурга. У ХІХ столітті потужний інтелектуальний осередок на чолі з Миколою Костомаровим виник у Петербурзі. Їм реально дуже складно відірватися від української проблематики, генів і культури!" – висловила впевненість Фаріон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Фаріон жорстко звернулася до скандального нардепа від "Слуги народу" Макса Бужанського. Її обурили українофобські висловлювання парламентаря і спроби боротьби з українською мовою. Мовознавиця обізвала опонента "дурним биком".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Ірина Фаріон
Місце
Україна
Тег
ВО Свобода
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руденко владимир
руденко владимир
Украинцы создали?....не знаю...но точно участвовали в создании империи....Галичане кстати в этом не принимали участия...они строили Австрийскую империю...так странно слышать от Львовян...что Донецк это наша исконная земля...
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Pooh Vini
Pooh Vini
На расии за многонациональностями и капаца не найдеш
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Пойду тоже косяк забью)))))
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