"Ми їх створили!" Фаріон пояснила, чому Росія не може без України

Народна депутатка VII скликання від "Свободи", мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що Росія не може жити без України, оскільки наша країна створила її.

Саме цим і пояснюється підвищений інтерес окупантів до українських проблем та їх постійне обговорення на пропагандистських ефірах, зазначила Фаріон у інтерв'ю для "Юркевич. Акценти" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вони безконечно з ранку до ночі на своїх каналах говорять про Україну. Що це означає? Що ми криве дзеркало їхнє. Вони не можуть собі уявити свого державного і національного життя без України. І це зрозуміло чому. Ми їх створили в другій половині ХІІ століття!" – зазначила Фаріон.

Ірина Фаріон Скриншот відео

Крім того, додала вона, у другій половині ХVІІ століття практично вся українська інтелектуальна еліта виїхала на територію сучасної Росії.

"Наш Феофан Прокопович, колишній ректор Києво-Могилянської колегії, а потім академії очолив Синод православної церкви, став правою рукою Петра І. Наші церковники потягнулися туди довгими рядами. Кістками козаків був уикладений підмурівок Петербурга. У ХІХ столітті потужний інтелектуальний осередок на чолі з Миколою Костомаровим виник у Петербурзі. Їм реально дуже складно відірватися від української проблематики, генів і культури!" – висловила впевненість Фаріон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Фаріон жорстко звернулася до скандального нардепа від "Слуги народу" Макса Бужанського. Її обурили українофобські висловлювання парламентаря і спроби боротьби з українською мовою. Мовознавиця обізвала опонента "дурним биком".

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