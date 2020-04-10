"Ми хочемо жити!" Мер Монастириська спростував, що лікарі записали гучне звернення до Зеленського

Тимур Григоренко Суспільство 00:01, 11.04.2020 Оновлено: 00:20, 11.04.2020

У відеозверненні людей із Монастириського району Тернопільської області до президента України не було жодного лікаря.

Про це в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" заявив мер Монастириська Андрій Старух.

"Серед тих людей, хто є в зверненні, немає жодного лікаря. Так, є необхідність у забезпеченні лікарень, це правда. Також правда, що з самого початку не вистачало засобів захисту", – повідомив він.

Старух спростував, що лікарі записали звернення до Зеленського

Глава міста відзначив, що наразі вони забезпечені всім необхідним для лікарень.

"У нас є ліки на 7-10 днів, на два тижні засобів захисту. При такому темпі розвитку події цими речами ми забезпечені. Також є апарати штучної вентиляції легенів і виділили гроші на придбання нових", – додав Старух.

Нагадаємо, що громада Монастириського району записала звернення до президента України Володимира Зеленського через епідемію коронавірусу. Люди на відео просили про допомогу: "ми ще живі і хочемо жити".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко прибув з робочим візитом у Тернопільську область, яка стала одним з епіцентрів поширення коронавірусу в країні.

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