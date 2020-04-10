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11 квітня • оновлено в 07:41
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"Ми хочемо жити!" Мер Монастириська спростував, що лікарі записали гучне звернення до Зеленського

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У відеозверненні людей із Монастириського району Тернопільської області до президента України не було жодного лікаря.

Про це в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" заявив мер Монастириська Андрій Старух.

"Серед тих людей, хто є в зверненні, немає жодного лікаря. Так, є необхідність у забезпеченні лікарень, це правда. Також правда, що з самого початку не вистачало засобів захисту", – повідомив він.

Старух спростував, що лікарі записали звернення до Зеленського

Старух спростував, що лікарі записали звернення до Зеленського

Глава міста відзначив, що наразі вони забезпечені всім необхідним для лікарень.

"У нас є ліки на 7-10 днів, на два тижні засобів захисту. При такому темпі розвитку події цими речами ми забезпечені. Також є апарати штучної вентиляції легенів і виділили гроші на придбання нових", – додав Старух.

Нагадаємо, що громада Монастириського району записала звернення до президента України Володимира Зеленського через епідемію коронавірусу. Люди на відео просили про допомогу: "ми ще живі і хочемо жити".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко прибув з робочим візитом у Тернопільську область, яка стала одним з епіцентрів поширення коронавірусу в країні.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
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