"Ми хочемо в Росію!" У фанатів Путіна в Луганську відбулося загострення: фото і відео

В окупованому Луганську влаштували акцію за вступ до складу Росії.

Як стверджують сепаратистські ресурси, близько 2 тисяч місцевих жителів на центральній площі міста вишикувалися в напис: "Ми хочемо в Росію".

Окупанти заявили, що до Луганська приїхали люди з різних непідконтрольних Україні міст.

Новина активно обговорюється в мережі. Користувачі сміються над "багатотисячним" мітингом і відзначають, що окупований Донбас не потрібен Росії.

Мітинг в Луганську

Як повідомляв OBOZREVATEL, прапори "Л/ДНР" з'явилися в Україні задовго до подій на Майдані в Києві 2013-2014 років. Раніше в мережі спливло знакове фото з Донбасу.

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