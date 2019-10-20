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20 жовтня • оновлено в 09:19
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"Ми хочемо в Росію!" У фанатів Путіна в Луганську відбулося загострення: фото і відео

10.7т Читати матеріал російською

В окупованому Луганську влаштували акцію за вступ до складу Росії.

Як стверджують сепаратистські ресурси, близько 2 тисяч місцевих жителів на центральній площі міста вишикувалися в напис: "Ми хочемо в Росію".

Окупанти заявили, що до Луганська приїхали люди з різних непідконтрольних Україні міст.

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Новина активно обговорюється в мережі. Користувачі сміються над "багатотисячним" мітингом і відзначають, що окупований Донбас не потрібен Росії.

Мітинг в Луганську

Мітинг в Луганську

Як повідомляв OBOZREVATEL, прапори "Л/ДНР" з'явилися в Україні задовго до подій на Майдані в Києві 2013-2014 років. Раніше в мережі спливло знакове фото з Донбасу.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Луганськ
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Уже доказано, что Украина как страна, управляемая диктаторскими методами из отдельно взятого центра, существовать не сможет. Наиболее эффективный способ сохранения территориальной целостности это ГЛУБОКАЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ власти и ФЕДЕРАТИВНАЯ СИСТЕМА управления, которая принята в Австрии, Швейцарии и Германии. Эти страны достигли выдающихся успехов в построении демократических институтов власти и развития национальных экономик. Украина ДОЛЖНА И БУДЕТ идти по пути развития этих стран, в которых понятия ЗАКОННОСТЬ и ПОРЯДОК не пустой звук.
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Интересна реакция самой России, хотя она, по-моему не раз показала, что Донбасс - ей не нужен, а по сути: невооруженным глазом видно, что это - постановочное действо. И российский цинизм по отношению к "братскому народу" просто зашкаливает ! Зачем России этот спектакль, если ей плевать, что будет с Донбассом, что мы не раз уже наблюдали ?
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Кропива Макс
Кропива Макс
Каким это надо быть лошарой, чтоб зная русский язык и живя от этой раши в 100км, мечтая жить в рф не сесть на автобус и осуществить свою мечту. Это надо быть клиническим идиотом. Но может эту публику просто согнали в обязательном порядке на этот флешмоб? Тогда это многое обьясняет.
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