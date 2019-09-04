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4 вересня • оновлено в 14:00
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"Ми хочемо дихати": під Києвом діти зворушливо поділилися криком душі через екокатастрофу

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Діти з села Підгірці Обухівського району на Київщині, де знаходиться найбільший полігон сміття, записали відеозвернення з проханням очистити місто від смороду.

Зворушливий ролик з’явився на YouTube. На ньому діти в протигазах співають пісню, закликаючи владу звернути увагу на проблему сміттєзвалища у Підгірцях (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Дорослі, що залишите ви нам? Оцю пустелю і оцей вандал? Відкрийте очі, збережіть красу!" – кажуть діти.

Малеча звернулася до влади

Малеча звернулася до влади

Скріншот з відео

Нагадаємо, полігон ТПВ №5 у Підгірцях, що приймає до 50% всього сміття киян, нині переповнений. Загальна площа звалища становить 63,7 га. Зараз там зібралося понад 10 млн тонн побутових відходів. За роки експлуатації висота сміттєвого шару піднялася до 90 м.

У КМДА обіцяли провести рекультивацію полігону і в результаті перетворити його на безпечну територію, вкриту газоном до 1 жовтня 2018 року. Втім, полігон продовжує заповнюватися сміттям. Радіус екологічної катастрофи сягає 15 кілометрів.

Діти зняли кліп у протигазах

Діти зняли кліп у протигазах

Скріншот з відео

Діти оригінально поділилися болем з дорослими

Діти оригінально поділилися болем з дорослими

Скріншот з відео

Діти просять владу вирішити проблему

Діти просять владу вирішити проблему

Скріншот з відео

Як писав OBOZREVATEL, звалище під Борисполем може стати причиною авіакатастроф. Адже там може повторитися така ж ситуація, як сталася в підмосковному Жуковському.

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