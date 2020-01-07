"Ми дуже злі!" Муждабаев потужно звернувся до СБУ через росіян в Україні

Від Служби безпеки України та Державної прикордонної служби вимагали припинити візити в нашу країну російських журналістів і політиків.

Таке звернення в Facebook зробив кримськотатарський журналіст Айдер Муждабаев.

"Досить тероризувати країну. Не дивлячись на те, що відбувається останнім часом, я вже не прошу, а вимагаю від СБУ і ДПСУ повністю припинити візити в Україну всіх "журналістів", "блогерів" ,"політиків", "лекторів" і будь-яких інших істот з Росії, які відвідали окупований Крим і ОРДЛО. Це вже виглядає як цілеспрямована програма дестабілізації країни з метою створити умови для руйнування нашої держави, яку захищають ціною свого життя наші найкращі люди", – йдеться в повідомленні.

Муждабаев зазначив, якщо спецслужби не вживуть заходів, то це буде розглядатися як "свідома зрада".

"Ми будемо робити спротив вже незалежно від держави, якщо вона перетворюється в таку, яка не має самоповаги. Сприймайте це серйозно, тому що це не жарт. Я дуже злий. Ми дуже злі", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві поліція затримала активістів, які намагалися перешкодити проведенню заходу з російської Блогерша Олександрою Митрошин.

Раніше російський опозиційний політик Ірина Хакамада, яка підтримувала анексію Криму, планувала виступити на форумі в Києві.

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