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7 січня • оновлено в 10:35
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/ Суспільство

"Ми дуже злі!" Муждабаев потужно звернувся до СБУ через росіян в Україні

3.4т
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Від Служби безпеки України та Державної прикордонної служби вимагали припинити візити в нашу країну російських журналістів і політиків.

Таке звернення в Facebook зробив кримськотатарський журналіст Айдер Муждабаев.

"Досить тероризувати країну. Не дивлячись на те, що відбувається останнім часом, я вже не прошу, а вимагаю від СБУ і ДПСУ повністю припинити візити в Україну всіх "журналістів", "блогерів" ,"політиків", "лекторів" і будь-яких інших істот з Росії, які відвідали окупований Крим і ОРДЛО. Це вже виглядає як цілеспрямована програма дестабілізації країни з метою створити умови для руйнування нашої держави, яку захищають ціною свого життя наші найкращі люди", – йдеться в повідомленні.

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Муждабаев зазначив, якщо спецслужби не вживуть заходів, то це буде розглядатися як "свідома зрада".

"Ми будемо робити спротив вже незалежно від держави, якщо вона перетворюється в таку, яка не має самоповаги. Сприймайте це серйозно, тому що це не жарт. Я дуже злий. Ми дуже злі", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві поліція затримала активістів, які намагалися перешкодити проведенню заходу з російської Блогерша Олександрою Митрошин.

Раніше російський опозиційний політик Ірина Хакамада, яка підтримувала анексію Криму, планувала виступити на форумі в Києві.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Айдер Муждабаев
Місце
Україна
Теги
Росія - країна-агресор Державна прикордонна служба України Служба безпеки України
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Ш. Олег
Ш. Олег
Не грози ты, Муд Жабаев, всем структурам правовым, лучше б ты… ну, я не знаю… А слабо поехать в Крым? :)
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Круглов Александр
Круглов Александр
Киевские татары всегда злые, ибо их лишили русской дани, русских рабов и захваченного ими русского Крыма.
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Круглов Александр
Круглов Александр
Он Алекс, русские основали русское княжество Тьмутаракань в Крыму и жили в Херсонесе в 10 веке, когда там никакими татарами даже не пахло!
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1
Он Алекс
Он Алекс
Круглов Александр, так это русские захватили Крым в 1783 году, до того времени там татары столетиями жили, а рабами русские вернее московиты всегда были у монгол и своих ряженых бояр
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3
Чорный Сашко
Чорный Сашко
Последние волосы на дyne подёргал от злости мyдakбаев)))) пиши исчо kлoByH, вейсбук всё стерпит))) дБ Бл...
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