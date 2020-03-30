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30 березня • оновлено в 19:15
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"Ми допоможемо медикам, а вони нам": волонтер звернулася із закликом підтримати лікарів

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Українські медики мають потребу в засобах захисту для боротьби з коронавірусів в Україні.

"Це важливо, я прошу ЗМІ допомагати нам і звертаюся до всіх людей, ситуація вкрай важка!! Сьогодні пів дня їздили по закупкам для госпіталів і лікарень. Окуляри захисні, антисептики, респіратори ЗМ, кровоспині, захисні костюми. Частина вже у столичних медиків і завезли продукти, медперсонал їздить додому хто раз в 3 дні, хто раз в 10 днів. Все інше відправляємо в прифронтові госпіталі і лікарні", – написала волонтер Наталя Юсупова в Facebook.

Вона поділилася, що медики масово їй пишуть і просять хоча б 2-3 костюма на зміну: "З захисними костюмами біда, потрібно дуже багато".

Наталя Юсупова написала: "Число заражених кожен день збільшується. Влада продає маски і спецодяг за кордон, волонтери та небайдужі люди допомагають лікарям. Вибору у нас немає! У всіх є сім'ї і батьки, ми допоможемо медикам, вони всім нам.Тільки спільними зусиллями зможемо вистояти".

Номер карти для допомоги:

5218 5722 2178 3579 Приват

5358 3853 2000 2464 Монобанк

"Ми допоможемо медикам, а вони нам": волонтер звернулася із закликом підтримати лікарів

Facebook Наталі Юсупової

"Ми допоможемо медикам, а вони нам": волонтер звернулася із закликом підтримати лікарів

Facebook Наталі Юсупової

"Ми допоможемо медикам, а вони нам": волонтер звернулася із закликом підтримати лікарів

Facebook Наталі Юсупової

"Ми допоможемо медикам, а вони нам": волонтер звернулася із закликом підтримати лікарів

Facebook Наталі Юсупової

"Ми допоможемо медикам, а вони нам": волонтер звернулася із закликом підтримати лікарів

Facebook Наталі Юсупової

"Ми допоможемо медикам, а вони нам": волонтер звернулася із закликом підтримати лікарів

Facebook Наталі Юсупової

"Ми допоможемо медикам, а вони нам": волонтер звернулася із закликом підтримати лікарів

Facebook Наталі Юсупової

"Ми допоможемо медикам, а вони нам": волонтер звернулася із закликом підтримати лікарів

Facebook Наталі Юсупової

"Ми допоможемо медикам, а вони нам": волонтер звернулася із закликом підтримати лікарів

Facebook Наталі Юсупової

"Ми допоможемо медикам, а вони нам": волонтер звернулася із закликом підтримати лікарів

Facebook Наталі Юсупової

"Ми допоможемо медикам, а вони нам": волонтер звернулася із закликом підтримати лікарів

Facebook Наталі Юсупової

"Ми допоможемо медикам, а вони нам": волонтер звернулася із закликом підтримати лікарів

Facebook Наталі Юсупової

"Ми допоможемо медикам, а вони нам": волонтер звернулася із закликом підтримати лікарів

Facebook Наталі Юсупової

"Ми допоможемо медикам, а вони нам": волонтер звернулася із закликом підтримати лікарів

Facebook Наталі Юсупової

"Ми допоможемо медикам, а вони нам": волонтер звернулася із закликом підтримати лікарів

Facebook Наталі Юсупової

"Ми допоможемо медикам, а вони нам": волонтер звернулася із закликом підтримати лікарів

Facebook Наталі Юсупової

"Ми допоможемо медикам, а вони нам": волонтер звернулася із закликом підтримати лікарів

Facebook Наталі Юсупової

"Ми допоможемо медикам, а вони нам": волонтер звернулася із закликом підтримати лікарів

Facebook Наталі Юсупової

"Ми допоможемо медикам, а вони нам": волонтер звернулася із закликом підтримати лікарів

Facebook Наталі Юсупової

"Ми допоможемо медикам, а вони нам": волонтер звернулася із закликом підтримати лікарів

Facebook Наталі Юсупової

"Ми допоможемо медикам, а вони нам": волонтер звернулася із закликом підтримати лікарів

Facebook Наталі Юсупової

"Ми допоможемо медикам, а вони нам": волонтер звернулася із закликом підтримати лікарів

Facebook Наталі Юсупової

"Ми допоможемо медикам, а вони нам": волонтер звернулася із закликом підтримати лікарів

Facebook Наталі Юсупової

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Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
А чего ваш Пётр Светлочубый не пожертвует мильёнов 10$ на пандемию? Он же не один ярд поднял за предыдущие 5 лет
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