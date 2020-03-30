"Ми допоможемо медикам, а вони нам": волонтер звернулася із закликом підтримати лікарів

Українські медики мають потребу в засобах захисту для боротьби з коронавірусів в Україні.

"Це важливо, я прошу ЗМІ допомагати нам і звертаюся до всіх людей, ситуація вкрай важка!! Сьогодні пів дня їздили по закупкам для госпіталів і лікарень. Окуляри захисні, антисептики, респіратори ЗМ, кровоспині, захисні костюми. Частина вже у столичних медиків і завезли продукти, медперсонал їздить додому хто раз в 3 дні, хто раз в 10 днів. Все інше відправляємо в прифронтові госпіталі і лікарні", – написала волонтер Наталя Юсупова в Facebook.

Вона поділилася, що медики масово їй пишуть і просять хоча б 2-3 костюма на зміну: "З захисними костюмами біда, потрібно дуже багато".

Наталя Юсупова написала: "Число заражених кожен день збільшується. Влада продає маски і спецодяг за кордон, волонтери та небайдужі люди допомагають лікарям. Вибору у нас немає! У всіх є сім'ї і батьки, ми допоможемо медикам, вони всім нам.Тільки спільними зусиллями зможемо вистояти".

Номер карти для допомоги:

5218 5722 2178 3579 Приват

5358 3853 2000 2464 Монобанк

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

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