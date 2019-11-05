"Ми справді сепари!" Донеччани відповіли Зеленському щодо "трьох кроків" до миру на Донбасі

Жителі окупованих територій Донбасу розповіли, чи вважають вони себе сепаратистами і яким бачать майбутнє свого краю, відповівши на слова президента України Володимира Зеленського про можливі три кроки щодо досягнення миру на сході країни.

Відеодобірку з висловлювань Зеленського і реакції на них жителів Донецька зробили журналісти проєкту "Донбас.Реалії" від "Радіо Свобода". Вона опублікована у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема йшлося про завершення гарячої фази війни, примирення людей і реінтеграцію.

Жителі "Л/ДНР" "Антикор"

Наприклад, людям показали виступ Зеленського, де він запитував в українців: чи можуть вони уявити собі картину, що одного разу приїдуть до Донецька і, вдягнувши футболку з національною символікою та закутавшись державним прапором України, вийдуть у такому вигляді на вулицю.

На це донеччани, в більшості, відповіли негативно.

"Мені здається, що це щось із фантастики", "Це його мрії. Але ні ним, ні будь-ким іншим вони не зможуть втілитися", "Нехай мріє. Ми, донеччани, доброзичливий народ", "Нехай пройдуться, питань немає. Нас ні до чого це не зобов'язує, їх теж. Ми не противники, а друзі, можна сказати", "Ну, це кінокомедія. У нього всі пропозиції – одна виключає іншу. Це все повертається до того ж, що було за Порошенка", "Зараз, коли людей вже зіштовхнули лобами і пішли суперечності, це їх дратуватиме. Їм буде неприємно і навіть огидно, з ненавистю будуть ставитися", – поділилися думкою вони.

Скріншот із відео

Також ймовірно, припустив президент, що наших громадян із Донецька і Луганська, незалежно від їхнього ставлення до "Л/ДНР", без винятку називатимуть "сепарами". І цього разу думки людей розділилися: одні підтримали його, зазначивши, що і самі вважають себе такими, інші ж заперечували.

Скріншот із відео

"Це не лайка. Ми справді "сепари". Ну а що, ні? У нас інші цінності, ми інакше дивимося на те, що нас оточує", "Ну які ми "сепари"? Ми звичайні люди – як на тому боці, так і тут", "Нам уже все одно, як нас називають", "Дурниці це, ніякі не "сепари". Людина має бути вільною і почуватися комфортно, мати свої права і свободи. А Галичина нав'язує нам свої культуру, героїв. Це нам не підходить", –прокоментували донеччани.

Неоднозначними були їхні висловлювання і щодо риторичного запитання про повернення окупованих територій Донбасу під контроль України, а також примирення жителів західних і східних областей.

Скріншот із відео

"Для того, щоб Донбас повернувся в Україну, вона повинна покаятися за те, що зробила!", "Вони повинні просити вибачення, вони – перед нами... Поки між людьми кров, думаю, не скоро все це буде. Вони не погодяться, бо теж дуже багато втратили. Маю на увазі тих матерів, яким приходили похоронки. А у нас взагалі – ми дітей втрачали. Нас обстрілювали. Не ми ж прийшли до них у західну Україну!", "Поки ці нацики керують там на чолі з Аваковим... Тому я Соловйова щодня дивлюся", "Автономія, що завгодно, лише б війни не було!", "Має минути якийсь час, і навіть не одне покоління, щоб це все забулося", – підсумували донеччани.

Зазначимо, що в соцмережі це відео зібрало до двох тисяч "лайків" і стільки ж репостів, а також майже тисячу коментарів користувачів, думки яких щодо обговорюваної теми теж розділилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава держави Володимир Зеленський заявив, що для повернення контролю над Донбасом треба пройти три послідовні етапи. Про це він сказав під час Інвестиційного форуму у Маріуполі, зазначивши, що, називаючи ці етапи, спирається на міжнародний досвід.

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