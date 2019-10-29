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29 жовтня • оновлено в 12:35
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"Ми багато років перетиналися!" Богдан зробив зізнання про "смотрящого" за Мін’юстом

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Глава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан вважає, що характеристика його знайомого, юриста Андрія Довбенка, як "смотрящого" над Міністерством юстиції, не відповідає дійсності.

Він підкреслив, що нічого з того, що пред'являють адвокату, "офіційно не підтверджено". Про це чиновник заявив в інтерв'ю "УП".

"Ми всі багато років перетиналися на цьому ринку. І те, що він "смотрящий" був від Мін'юсту — ну, вибачте. Мене теж називали різними іменами, але ні на сьогодні, ні на цей період ніхто йому ніяких офіційних підозр чи звинувачень не висовував", — сказав Богдан.

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'Ми багато років перетиналися!' Богдан зробив зізнання про 'смотрящого' за Мін’юстом

Глава ОП також поділився деталями щодо своєї гучної поїздки на весілля юриста в Сен-Тропе на День Незалежності в Україні.

Так, за його словами, з дружиною Довбенка він знайомий понад 12 років. А на урочисту подію на французькому курорті вони запросили його задовго до самої події.

"Я її знаю дуже-дуже давно. І Аня Огренчук — одна з лідерів адвокатського ринку в своєму сегменті, як і Андрій Довбенко — один із лідерів ринку адвокатських послуг… І домовленість про це весілля була рік назад, десь у жовтні минулого року", — зауважив Богдан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на весіллі відомого українського юриста і блогера Андрія Довбенка, якого називають "смотрящим" за Мін'юстом, у Сен-Тропе, окрім глави ОП Андрія Богдана, були присутні судді, банкіри і депутати від "Слуги народу". Також на заході помітили суддів Господарського суду Києва Вікторію Джарти і Олену Чинчин, а ще російсько-українського бізнесмена Павла Фукса.

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Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
Теги
Офіс президента весілля
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