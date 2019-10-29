'Ми багато років перетиналися!' Богдан зробив зізнання про 'смотрящого' за Мін’юстом

Глава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан вважає, що характеристика його знайомого, юриста Андрія Довбенка, як "смотрящого" над Міністерством юстиції, не відповідає дійсності.

Він підкреслив, що нічого з того, що пред'являють адвокату, "офіційно не підтверджено". Про це чиновник заявив в інтерв'ю "УП".

"Ми всі багато років перетиналися на цьому ринку. І те, що він "смотрящий" був від Мін'юсту — ну, вибачте. Мене теж називали різними іменами, але ні на сьогодні, ні на цей період ніхто йому ніяких офіційних підозр чи звинувачень не висовував", — сказав Богдан.

Глава ОП також поділився деталями щодо своєї гучної поїздки на весілля юриста в Сен-Тропе на День Незалежності в Україні.

Так, за його словами, з дружиною Довбенка він знайомий понад 12 років. А на урочисту подію на французькому курорті вони запросили його задовго до самої події.

"Я її знаю дуже-дуже давно. І Аня Огренчук — одна з лідерів адвокатського ринку в своєму сегменті, як і Андрій Довбенко — один із лідерів ринку адвокатських послуг… І домовленість про це весілля була рік назад, десь у жовтні минулого року", — зауважив Богдан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на весіллі відомого українського юриста і блогера Андрія Довбенка, якого називають "смотрящим" за Мін'юстом, у Сен-Тропе, окрім глави ОП Андрія Богдана, були присутні судді, банкіри і депутати від "Слуги народу". Також на заході помітили суддів Господарського суду Києва Вікторію Джарти і Олену Чинчин, а ще російсько-українського бізнесмена Павла Фукса.

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