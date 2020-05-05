Метро в Україні відкриють у два етапи: Шмигаль пояснив нюанси

В Україні метро відкриватиметься в міру послаблення карантинних заходів, щоб уникнути ризику інфікування COVID-19.

Відкриття метрополітену передбачається у два етапи, розповів у ефірі "UA: Українське радіо" прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На третьому етапі ослаблення карантинних заходів метро запрацює для окремих категорій громадян і їздитиме з певними обмеженнями. На четвертому етапі, це практично вже етап завершення епідемії в Україні, метрополітен працюватиме у звичайному режимі. П'ятий етап – це фактичне завершення карантину", – пояснив голова уряду.

Шмигаль розповів, коли відкриють метро в Україні

Шмигаль розповів, що Кабмін розробив кілька зон та етапів.

"Тобто червоні зони, помаранчеві, жовті. Зелена зона – це коли епідемія закінчилася. Тобто це вже п'ятий етап виходу з карантину, коли завершаться абсолютно всі обмеження. Отже, метро – це передостанній етап завершення карантинних заходів у зв'язку з високою ймовірністю, навантаженням, таким фактором, як можливість зараження в метро, швидкого поширення епідемії у великих містах", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин до 22 травня, але з 11 травня дещо послаблять. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував план виходу України з карантину, який складається з п'яти етапів.

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