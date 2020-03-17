Влада Харкова не стали виконувати доручення президента України Володимира Зеленського Кабінету міністрів про заборону пасажирських перевезень і обмеження кількості учасників масових заходів 10 особами через коронавірус.
Як повідомляє "Status quo", 17 березня Харківський метрополітен працює в звичайному режимі.
"Проводяться протиепідемічні заходи: систематичне вологе прибирання приміщень, рухомого складу, станцій, ескалаторів із застосуванням миючих і дезінфікуючих засобів", – розповів виданню прес-секретар підземки Олексій Бітнер.
За його словами, працівників метро з ознаками ГРВІ не допускають до роботи і направляють в лікарню або додому для подальшого лікування.
"Працівники, які щодня спілкуються з великою кількістю людей, використовують засоби індивідуального захисту і забезпечені антибактеріальними серветками на спиртовій основі", – додав він.
Також залишаються відкритими деякі павільйони харківського ринку "Барабашово", пише Telegram-канал "Нетиповий Харків".
Крім того, в міських трамваях пересувається набагато більше, ніж по 10 пасажирів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів на засіданні увечері 16 березня прийняв ряд рішень щодо обмежень під час дії карантину в країні через поширення коронавірусу. Серед них:
Закрити з 17 березня метро в Києві, Дніпрі та Харкові.
Заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб.
Заборонити культурним установам (ТРЦ, кафе, ресторанам та іншим закладам харчування, розваг і послуг) приймати відвідувачів. При цьому може залишитися доставка їжі.
В ефірі програми "Свобода слова" Зеленський заявив, що мер Харкова Геннадій Кернес буде нести кримінальну відповідальність за порушення закону про введення карантину в Україні.
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