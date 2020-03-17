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17 березня • оновлено в 10:51
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Метро в Харкові і ринок "Барабашово" працюють, незважаючи на заборону. Фото

4.3т
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Влада Харкова не стали виконувати доручення президента України Володимира Зеленського Кабінету міністрів про заборону пасажирських перевезень і обмеження кількості учасників масових заходів 10 особами через коронавірус.

Як повідомляє "Status quo", 17 березня Харківський метрополітен працює в звичайному режимі.

"Проводяться протиепідемічні заходи: систематичне вологе прибирання приміщень, рухомого складу, станцій, ескалаторів із застосуванням миючих і дезінфікуючих засобів", – розповів виданню прес-секретар підземки Олексій Бітнер.

За його словами, працівників метро з ознаками ГРВІ не допускають до роботи і направляють в лікарню або додому для подальшого лікування.

"Працівники, які щодня спілкуються з великою кількістю людей, використовують засоби індивідуального захисту і забезпечені антибактеріальними серветками на спиртовій основі", – додав він.

Також залишаються відкритими деякі павільйони харківського ринку "Барабашово", пише Telegram-канал "Нетиповий Харків".

Крім того, в міських трамваях пересувається набагато більше, ніж по 10 пасажирів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів на засіданні увечері 16 березня прийняв ряд рішень щодо обмежень під час дії карантину в країні через поширення коронавірусу. Серед них:

  • Закрити з 17 березня метро в Києві, Дніпрі та Харкові.

  • Заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб.

  • Заборонити культурним установам (ТРЦ, кафе, ресторанам та іншим закладам харчування, розваг і послуг) приймати відвідувачів. При цьому може залишитися доставка їжі.

В ефірі програми "Свобода слова" Зеленський заявив, що мер Харкова Геннадій Кернес буде нести кримінальну відповідальність за порушення закону про введення карантину в Україні.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Харків
Тег
вірус
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну кто будет слушать этого пингвина, если в управленческих структурах клоуны из 95-го квартала и весь центральный аппарат управления страной - сплошное шапито. Кататься на самокате по Кабмину и сидеть НА столе, раздвинув ноги и ржать, глядя в потолок, на обложке западного журнала, одновременно рассуждая о приглашении в Белый дом. Да так страну ещё никто не опускал.
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0
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Журба Валентина
Журба Валентина
Гепу вирус не берет? зараза к заразе...
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2
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Иванов Владимир, Русский город, что делает в этом недоразумении под названием украина?
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3
Саванчук Ярослав
Саванчук Ярослав
Иванов Владимир, нах иди. В Гугл забей "Харьков" и почитай дятел. Второе если ты не из Москвы значит ты живёшь на оккупированной территории.
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