У понеділок, 25 травня, у Києві та Харкові після двох місяців закриття на карантин відновили роботу метро.

Телеграм-канал "Суспільне Харків" опублікував відео з першими пасажирами на станції метро "Студентська".

У Харкові запустили метро Скріншот

На записі видно, що містяни стоять натовпом у черзі, не дотримуючись дистанції. При цьому на всіх надіті захисні маски. Але як тільки співробітник метрополітен відкрив двері, перші пасажири ломанулись знову не дотримуючись дистанцію.

На станції метро також висить попередження, що без респіратора або маски користування метро заборонено.

У Харкові запустили метро Скріншот

Нагадаємо, що мер Харкова Геннадій Кернес повідомив, що метро відновить свою роботу о 05:30 ранку понеділка, 25 травня.

У Харкові запустили метро Скріншот

Журналіст Андрій Павловський у своєму Телеграм-каналі повідомив, що на київській станції метро "Лісова" температуру на вході не перевіряють, а поліція видає маски тим, у кого їх немає.

Быля турнікетів і на пероні співробітники метрополітену носять захисний екран для обличчя. На станціях є термометри, але температурний скринінг також не проводять.

У Києві відновили роботу метро

У Києві відновили роботу метро

Касири замість жетонів продають паперові квитки з QR-кодом. На платформі нанесена розмітка дистанції. На колонах – рекомендації використовувати засоби індивідуального захисту.

У Києві відновили роботу метро

У Києві відновили роботу метро

Відзначимо, що згідно з розпорядженням, опублікованим на сайті КМДА, в підземці повинні забезпечити відстані не менше 1,5 метра між пасажирами в чергах до кас і до терміналів самообслуговування, на платформах, в вестибюлях станцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, епідеміолог розповіла, що перебування в метро після відновлення його роботи може становити загрозу з точки зору зараження коронавірусів навіть за умови, що пасажири будуть в масках і в рукавичках.