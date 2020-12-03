Метінвест став лауреатом конкурсу Глобального договору ООН: який проєкт приніс перемогу

Проєкт Групи Метінвест по створенню системи навчання для муніципалітетів посів перше місце у конкурсі Глобального договору ООН "Партнерство заради сталого розвитку-2020" в категорії "Економічний розвиток".

Як розповіли у пресслужбі Метінвесту, компанія розробила систему навчання для муніципалітетів, яка називається Програма МРА (Master of Public Administration). Її мета – допомогти різним містам України підготувати нове покоління управлінців, які зможуть ефективно управляти бюджетом, залучати інвестиції, реалізовувати проєкти для розвитку місцевих громад і підвищення якості життя містян.

"Сучасне навчання і перспективи побудувати кар'єру в рідних містах дозволить знизити відтік кваліфікованих фахівців і прогресивної молоді. До того ж на державному рівні здобути таку освіту в Україні неможливо", – заявили в Метінвесті.

Там розповіли, що програма МРА стартувала у вересні 2019 року. Набір студентів проводиться щороку. Сьогодні навчання проходять 58 керівників муніципалітетів з Маріуполя, Запоріжжя, Кривого Рогу, Авдіївки, Покровська і Мелітополя. Перший потік вчиться в Донецькому державному університеті управління, а другий – у Львівському регіональному університеті при Президентові України. Після навчання студенти отримають дипломи державного зразка цих вузів.

Серед партнерів Метінвесту в цьому проєкті – Маріупольська міська рада, громадські фонди розвитку Маріуполя, Кривого Рогу та Запоріжжя, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Українська академія лідерства.

Програма розрахована на два роки і орієнтована на практичне застосування керівниками муніципалітетів знань і навичок, необхідних для розвитку міст. Навчання проводять найкращі фахівці-практики в області маркетингу, комунікацій, економічного розвитку, управління проектами, критичного мислення та міського розвитку.

Після навчання і стажування в Україні та за кордоном студенти розробляють проєкти щодо поліпшення якості послуг і підвищенню якості життя місцевих жителів і презентують їх мерам міст. Завдяки підтримці USAID студенти зможуть пройти курс по "зеленій" економіці і сталого розвитку в Нідерландах.

"Студентів ще чекає захист проектів, який запланований на червень 2021 року. Однак, вже після першого року навчання 20% керівників отримали підвищення. Проєкти стосуються різних сфер міського розвитку: "зеленої" економіки, освіти для студентів, медичної допомоги онкохворим, реновації промзон, спрощення доступу до адмінпослуг. Реалізації цих проєктів чекають їх замовники, а це 2 млн жителів з п'яти міст України. До речі, Глобальний договір ООН включив програму MРА в ТОП-20 кращих українських ініціатив", – розповіли в прес-службі.