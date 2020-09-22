"Метінвест" подарує молодим архітекторам подорож на "Експо-2020" в Дубай

Генеральний партнер архітектурного конкурсу Steel Freedom компанія "Метінвест" відзначить найцікавіше архітектурне рішення із застосуванням сталевих конструкцій від команд-учасників особливим призом

Переможці спецномінації конкурсу Steel Freedom вирушать у Дубай на виставку "Експо-2020", яка пройде з 1 жовтня 2021-го по 31 березня 2022-го, повідомили організатори конкурсу.

"Група" Метінвест "вже сім років підтримує Steel Freedom. За цей час конкурс став справжньою подією в архітектурному середовищі України. Він приносить користь всім учасникам ринку: студенти отримують свою першу роботу, практики-архітектори – талановитих співробітників, замовники і девелопери – проєкти. Причому проекти, які вже реалізуються. Ми впевнені, що з кожним роком таких проектів буде ставати все більше, а учасники конкурсу змінять наше уявлення про сучасну архітектуру і рішеннях з металу", – заявив директор із маркетингу групи "Метінвест" Роман Курашов.

Реєстрація команд-учасників конкурсу до 30 вересня.