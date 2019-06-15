"Метінвест" збудує кисневий комплекс в Маріуполі

Група "Метінвест" підписала контракт з Air Liquide, світовим лідером в області виробництва і постачання газів, технологій і послуг для промисловості і охорони здоров'я, передає прес-служба підприємства.

На Маріупольському металургійному комбінаті (ММК) імені Ілліча побудують найсучаснішу Повітророзподільну установку в Україні. Комплекс забезпечить потреби комбінату в кисні, необхідному для виробництва чавуну.

У запуску проекту взяли участь президент України Володимир Зеленський, посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, мер Маріуполя Вадим Бойченко, віце-президент з операційного блоку Air Liquide Ласад Джауані і генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Запуск проекту на Метінвест metinvestholding.com

Загальні інвестиції в будівництво комплексу складуть 78,3 млн доларів. Під проект залучено фінансування державного експортно-кредитного агентства Франції (Bpifrance Assurance Export).

Потужність повітрерозподільчої установки складе 25 тисяч кубометрів кисню на годину. Інфраструктура комплексу включає станцію газифікації зі сховищем рідкого кисню, випарником і двома насосами. Автоматизована установка дозволить знизити витрати енергоресурсів на 20%.

Устаткування для проекту поставить Air Liquide, а реалізований він буде фахівцями "Метінвест Інжиніринг" і ММК імені Ілліча. На час будівництва буде створена тисяча додаткових робочих місць. Ввести комплекс в експлуатацію планується до кінця 2021 року.

Підписання контракту відбувалося на майданчику сталеливарного комплексу МБЛЗ №4, запущеного в березні. Розроблений з урахуванням новітніх технологій і дотриманням європейських екологічних стандартів, він став наймасштабнішим об'єктом промислового будівництва за роки незалежності України. Проект обійшовся Метінвесту в 150 млн доларів, а обладнання для нього поставила австрійська компанія Primetals Technologies, світовий лідер в області рішень для металургійних підприємств.

"Я хочу подякувати Ізабель Дюмон, нашим французьким партнерам за віру в стабільність України, в те, що ми вільна демократична держава. Ми можемо говорити про великі інвестиційні проекти в Україні. Сьогоднішній сигнал – дуже важливий для всього світу, що всім країнам нічого боятися. Це важливий інвестпроект для України і для Маріуполя. Те, що показало нам сьогодні це прекрасне підприємство, доводить – у нас прекрасна країна і гідні люди", – зазначив президент України Володимир Зеленський.

"Участь французької компанії в цьому проекті групи "Метінвест" демонструє нашу віру в можливості міста. Маріуполь стає все більш і більш привабливим, незважаючи на вплив конфлікту на Донбасі. Оновлення металургійного комплексу, інвестиції в промисловість будуть надавати нових сил Маріуполю, розвивати робочі місця в місті. А це значить – зміцнювати територіальну цілісність України. Ми впевнені: Україна і Франція і надалі будуть йти вперед до нових цілей і звершень", – додала надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

"Ми модернізуємо не тільки основне виробництво, але і допоміжну інфраструктуру. Останній раз подібний проект був реалізований ще в докризовому 2007 році. Вперше за 12 років ми побудуємо виробничий комплекс своїми силами. Компанія Air Liquide – наш давній партнер, який виробляє найсучасніше обладнання. Під проект вдалося залучити закордонне фінансування. Все це говорить про те, що "Метінвесту" довіряють. А зараз дуже вдалий час, щоб зробити українську металургію конкурентоспроможною на світовому ринку", – підкреслив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

"Ми раді, що "Метінвест" вибрав нас для цього проекту. Новий контракт підтверджує нашу здатність надавати передові інженерні рішення, які є безпечними, надійними і високоефективними для наших клієнтів", – підсумував віце-президент з операційного блоку Air Liquide Engineering & Construction France Ласад Джауані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рефінансування боргу "Метінвесту" визнали європейською угодою року.

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