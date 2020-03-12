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12 березня • оновлено в 11:31
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Метеорологиня дала аномальний прогноз на найближчі зими в Україні

1.5т
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В Україні через планетарні зміни клімату в майбутньому будуть переважати більш теплі та малосніжні зими.

Такий прогноз зробила український географ-метеорологиня Віра Балабух, передає Уніан.

Вона розповіла, що протягом останніх десятиліть температура повітря в Україні істотно зросла.

Зима в Україні

Зима в Україні

"Взимку підвищення температури в значній мірі обумовлено зростанням мінімальної температури. Як наслідок, відзначається скорочення тривалості холодного періоду, тривалості залягання снігового покриву", – пояснила синоптикиня.

Вона підкреслила, що навіть в північних регіонах України все рідше випадає сніг. Метеорологиня пояснила, що потепління відбувається через те, що Світовий океан нагрівається і підігріває атмосферу..

"Потепління триватиме, ймовірність випадання снігу зменшуватися. Однак, це не означає, що у нас більше не буде снігових і холодних зим. Вони будуть. Але переважати більш теплі і, ймовірно, малосніжні", – резюмувала Балабух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, думки синоптиків, якою ж буде весна в Україні, розділилися. Одні прогнозують сильну посуху, інші ж сподіваються на дощі протягом усіх трьох весняних місяців.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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