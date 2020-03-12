Метеорологиня дала аномальний прогноз на найближчі зими в Україні

В Україні через планетарні зміни клімату в майбутньому будуть переважати більш теплі та малосніжні зими.
Такий прогноз зробила український географ-метеорологиня Віра Балабух, передає Уніан.
Вона розповіла, що протягом останніх десятиліть температура повітря в Україні істотно зросла.
Зима в Україні
"Взимку підвищення температури в значній мірі обумовлено зростанням мінімальної температури. Як наслідок, відзначається скорочення тривалості холодного періоду, тривалості залягання снігового покриву", – пояснила синоптикиня.
Вона підкреслила, що навіть в північних регіонах України все рідше випадає сніг. Метеорологиня пояснила, що потепління відбувається через те, що Світовий океан нагрівається і підігріває атмосферу..
"Потепління триватиме, ймовірність випадання снігу зменшуватися. Однак, це не означає, що у нас більше не буде снігових і холодних зим. Вони будуть. Але переважати більш теплі і, ймовірно, малосніжні", – резюмувала Балабух.
Як повідомляв OBOZREVATEL, думки синоптиків, якою ж буде весна в Україні, розділилися. Одні прогнозують сильну посуху, інші ж сподіваються на дощі протягом усіх трьох весняних місяців.
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