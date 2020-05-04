Метеоритний дощ Ета-Аквариди: коли і де дивитися

Аліна Мельник Суспільство 10:37, 4.05.2020 Оновлено: 11:53, 4.05.2020

У травні люди зможуть спостерігати астрономічне явище дивовижної краси – пік зорепаду Ета-Аквариди.

Коли і де можна буде милуватися видовищем, розповідає OBOZREVATEL.

Пік зорепаду Ета-Аквариди можна буде спостерігати в небі в ніч з 6 на 7 травня. Також цього року через повний місяць ми зможемо побачити лише найяскравіші об'єкти.

Спостерігати зорепад найкраще в досвітні години подалі від міста
Pixabay

Спостерігати явище найкраще там, де відсутнє світлове забруднення. Так, найкраще це робити в досвітні години далеко від вогнів міста. Метеорний потік прибуватиме з боку сузір'я Водолія.

Залежно від місця спостереження – Південна чи Північна півкуля Землі – можна побачити від 10 до 85 метеорів на годину. Причому більша частина активності припадає саме на Південну півкулю. У Північній півкулі швидкість потоку може сягати 30 метеорів на годину.

Ета-Аквариди – це високоактивний метеорний потік, що містить маленькі частки пилу від комети Галлея, яка кожні 76 років оточує Сонце. Зорепад Ета-Аквариди спостерігається щороку в період з 19 квітня до 28 травня.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у світі діляться фантастичними кадрами одного з найдавніших зорепадів.

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