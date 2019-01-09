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''Металобрухт на ремонті!'' У мережі висміяли бойовий корабель Росії у Чорному морі

3.1тЧитати матеріал російською

У середу, 9 січня, в акваторію Чорного моря увійшов бойовий корабель Північного флоту Російської Федерації.

За даними експерта благодійного фонду "Майдан закордонних справ" Андрія Клименка, корабель належить до класу есмінець.

"Уранці 9 січня в Чорне море увійшов ракетний протичовновий есмінець "Сєвєроморськ" (619), проект "Фрегат", за класифікацією НАТО – Udaloy", – повідомив він.

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Клименко зазначив, що вперше з часу анексії Криму військовий корабель такого класу з'явився у морі.

"У Чорне море вперше за час окупації Криму зайшов не просто десантний корабель іншого флоту РФ, а не Чорноморського, а корабель, який відносять до основної ударної сили ВМФ РФ у дальній морській зоні", – підкреслив експерт.

Додамо, що користувачі мережі активно коментували пост Клименка. У коментарях вказувалося, що цей корабель РФ старий і швидше за все направляється на ремонт.

"До цього він (корабель. – Ред.) був у складі Середземноморського угруповання. Швидше за все його візит до нас більш вимушений, ніж плановий", "35 років залізу. Ха, до цього носив назву "Сімферополь","Металобрухт","Димить слабенько","На ремонт прийшов", – писали в мережі.

''Металобрухт на ремонті!'' У мережі висміяли бойовий корабель Росії у Чорному морі

Скріншот

Російський есмінець

Російський есмінець

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Російський есмінець

Російський есмінець

Facebook

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що військово-морський флот Росії не має сучасних засобів виявлення малошумних американських військових підводних човнів.

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Гаджиев Аслахан
Гаджиев Аслахан
Синессаные свинособаки лают, а кораблик идёт себе.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Это смеются люди чья страна крейсер 25лет не может крейсер"Украина" достроить!😀😁😂 тогда это действительно смешно 😀
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Васильичь Козимир
Васильичь Козимир
Хахаха, без сильная злоба и скрежет гнилых зубов. Это всё на, что вы способны, опущенные лохлы.
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