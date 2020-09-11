Мешканці українських міст у "червоній" зоні розповіли про ситуацію з COVID-19

Мешканці Тернополя, Чернівців та Івано-Франківська, які перебувають у "червоній" зоні епідемнебезпеки, розповіли про ситуацію з коронавірусом (COVID-19).

Як пише "ВВС Україна", життя в "червоному" Тернополі триває як завжди, все працює – магазини, ресторани і бари, на вулицях повно людей.

Місцева влада вирішила не закривати садочки і школи. Батьки на власний розсуд можуть відводити туди дітей, попередньо написавши заяву, що вони не проти, аби їхні діти навчалися.

"Однак поліція нещодавно прийшла майже в усі школи та дитячі садки міста. На директорів склали адмінпротоколи. Суд може присудити штраф до 34 тисячі гривень. У поліції попереджають, якщо внаслідок порушення карантину хтось у школі захворіє, на директорів може чекати і кримінальна відповідальність", – йдеться в публікації.

Начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук повідомив, що у Тернополі практично усі місця у лікарнях для коронавірусних хворих заповнені. Наразі госпіталізовано 570 людей з COVID-19, з них – 180 хворих у важкому стані, а 18 підключено до апаратів ШВЛ.

В той же час коронавірусні цифри Чернівецької області – понад 11 тисяч хворих, три сотні смертей, 50 людей – у реанімаціях. Чернівці знаходяться у "червоній" карантинній зоні з 24 серпня.

Можливою причиною такого стрімкого збільшення хворих медики називали весілля. Мовляв, після закінчення посту на Буковині почали масово проводити банкети. У регіоні розповідають історії про застілля, куди люди приходили, маючи навіть позитивний результат на COVID-19.

Чернівці живуть практично у звичайному режимі ВВС

Нині місто живе практично у звичайному режимі. Кав'ярні, ресторани, магазини та базари працюють. Навіть маски одягати змушують не скрізь.

Все тому, що на наступний день після запровадження у Чернівцях "червоної" зони депутати міськради проголосували за послаблення карантину. Цьому передував кількагодинний протест приватних підприємців під стінами Ратуші.

Щоправда, у тролейбусах кондуктори просять одягнути маску. Кажуть, що їх за це штрафують, якщо пасажири будуть без них.

Є сфери, на які карантин таки вплинув – закриті школи і садки. На дистанційне навчання перейшли і студенти вишів. У Чернівецькому національному університеті пари проходять онлайн, а при поселенні у гуртожитку обов'язково треба мати довідку про стан здоров'я.

Лікарка-інфекціоніста Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольги Кобевко зазначила, що в стаціонарі наразі перебувають лише важкі пацієнти, ліжок поки що вистачає.

Понад тиждень у "червоній" зоні перебуває Івано-Франківськ. Проти карантинних обмежень виступає місцева влада та франківці, які виходять на протест.

"Підприємці пікетували ОДА та управління поліції. Просили не штрафувати, бо ще одного закриття міста не переживуть. У Франківську створили кілька громадських ініціатив, де надають юридичні консультації, розповідають, як реагувати, коли приходить перевірка", – повідомило видання.

У Івано-Франківську працює транспорт, магазини і ресторани ВВС

Не закрився майже весь Івано-Франківськ: працюють магазини, кафе, ресторани та курсує транспорт.

"Бізнес має працювати. Від роботи їхніх закладів залежать долі тисячі сімей", – заявив мер міста Руслан Марцінків.

Основна помітна зміна у "червоному" Франківську – це навчальні заклади, вони поки що не працюють. У школах продовжили канікули до 14 вересня. Але місцева влада збирається відкрити школи навіть попри карантин.

Тим часом медики кажуть, що у місті поступово зменшується кількість хворих у лікарнях. Якщо у липні лікарня №1 була заповнена на 99-100%, то зараз на 80%. Із 130 місць у стаціонарі перебуває 108 пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 вересня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій знову вирішила, що Чернівці, Тернопіль та Івано-Франківськ мають і далі перебувати у "червоній" зоні.