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27 березня • оновлено в 09:17
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Мешканка Китаю сказала, як перемогти коронавірус: важливі деталі

7.2т
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Під час карантину в Китаї громадяни сиділи по домівках, дивилися фільми, спали та їли. Завдяки заходам самоізоляції населенню вдалося уникнути більш масштабного поширення коронавірусу.

Про це в інтерв'ю КП в Україні" розповіла Чженьхуа Фан, яка проживає приблизно в тисячі кілометрів від Ухань, поруч з Гонконгом.

З її слів карантин протікав "трохи нудно" і весь цей час китайці займалися домашніми справами.

Карантин в Україні

Карантин в Україні

"Ми, китайці, любимо їсти та годувати. У нас є такий вуличний китайський фастфуд, як у вас шаурма, і наші страви – з такою популярністю, як, наприклад, у вас котлета по-київськи. Кожен день же не будеш це готувати, а на карантині повно часу. Кожна з нас стала за цей час сама собі перукарем, кухарем. Ти знаєш, ми тихі, у нас не такий характер, як у європейців. Навіть на пляжі ми намагаємося сховатися в тіні, а не десь лазити і щось вишукувати. Тому "домашній арешт" не став для нас проблемою", – поділилася вона.

Фан додала, що провінцію Хубей вже відкрили, а місто Ухань відкриють 8 квітня.

"Зараз ми тільки починаємо знову жити, все повертається в своє русло. Мене чоловік везе ввечері з роботи, дивлюся – кафе відкриті, всюди вогні. Радісно", – зазначила китаянка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї розповіли, що Україні потрібно було закритися на карантин через COVID-19 ще два місяці тому, і тоді б вдалося уникнути такого поширення хвороби.

Станом на 27 березня коронавірус перетнув позначку в півмільйона заражених по всьому світу і посилив свої темпи в країни Європи.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Китай
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Коронавірус. Найважливіше

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