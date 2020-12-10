Мешканка Дніпра не могла без кисню і 5 хвилин: що допомогло їй перемогти COVID-19

Мешканка Дніпра Оксана Петухова розповіла, як кілька тижнів боролася з COVID-19 в одній із міських лікарень і похвалила турботливий медперсонал.

Фоторепортаж про своє лікування в лікарні №21 жінка виклала у Facebook. Спочатку вона намагалася здолати вірус вдома під наглядом лікарів.

Петухова зазначила, що в разі ураження легенів більш ніж 40% без крапельниці не обійтися. Тому вона була змушена звернутися до медустанови за допомогою. Крім того, організму необхідно відновлення після посиленого вживання різних антибіотиків протягом декількох тижнів.

На цьому ліжку Петухова провела близько трьох тижнів Facebook Оксани Петухової

Жінка розповіла, що близько десяти днів змушена була практично жити з кисневою маскою, незважаючи на те, що в приміщенні було дуже жарко. Однак без кисню вона не могла провести більш ніж 5 хвилин.

Жінка не знімала маску, незважаючи на спеку Facebook Оксани Петухової

"Уявіть, яка мука – не митися півтора тижні. Тільки вологі серветки і сухий шампунь. Усі дні на апараті я могла дійти тільки у найнеобхідніших справах, дихання вистачало хвилин на 5 без кисню. Тому про купання можна було тільки мріяти", – написала жінка.

Перший день без маски Facebook Оксани Петухової

У палаті поруч із ліжком Петухової стояв 15-літровий концентратор, який забезпечував її киснем. Він сильно гудів у процесі роботи, тому заважав нормально спати іншим пацієнтам. До того ж апарат дуже грівся.

15-літровий кисневий концентратор Facebook Оксани Петухової

Коли самопочуття трохи покращилося, пристрій замінили на більш компактний, 10-літровий. Він працював тихіше і не так нагрівався.

Також Петухова показала великий реанімаційний пристрій, який стояв у коридорі. До нього під'єднували пацієнтів у важкому стані.

"Це реанімаційний апарат. Ще більше мого першого. Біля нашої палати в коридорі лежить 3 людини. І там у бабусі був такий. Але нічого, витягли і її. Не вставала, а зараз вже на маленькому апараті", – написала жінка.

Реанімаційний апарат Facebook Оксани Петухової

Жінка помітила, що чоловічих палат у відділенні для хворих на COVID-19 було більше і припустила, що чоловіки важче переносять хворобу.

Коридор відділення для лікування COVID-19 Facebook Оксани Петухової

Також Петухова з теплотою відгукнулася про медсестер, назвавши їх жартома "космонавтами".

"Усі маленькі зростом 150 і вагою кілограмів 45. Як вони допомагають тим, хто не встає, незрозуміло. Завжди чуйні, швидкі, справжні героїні", – описала пацієнтка медичних сестер.

Петухова тепло відгукнулася про медсестер Facebook Оксани Петухової

Свій день народження жінка зустріла в лікарні. Вона показала букет квітів на підвіконні й зазначила, що з вікна побачила чоловіка і маму.

День народження Петухова зустріла в палаті Facebook Оксани Петухової

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка розповіла, як лікувалася від коронавірусної інфекції за допомогою мобільного додатку моніторингу здоров'я, оскільки не змогла додзвонитися до свого сімейного лікаря.

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