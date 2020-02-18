Мертві друзі і дощ із "Градів": студентка розповіла про жахи життя у "ДНР"

Мешканка Горлівки (Донецька область), яка якраз закінчила 9 клас, коли почалася війна, розповіла, яким виросло її покоління в "ДНР".

Витяги зі щоденника опублікували на сайті Вatenka.ru. За словами дівчини, той навчальний рік вона закінчувала ще в Україні і на літні канікули йшла, навіть не підозрюючи, що повернеться в школу на місяць пізніше і під обстрілами.

"У фойє українські прапори змінилися прапорами "ДНР". Програма теж змінилася: я починала вчитися в українському класі, а закінчувала в російському, під кінець українську мову зробили факультативною", – написала горлівчанка.

"ДНР" вбила життя на Донбасі Ілюстрація

За її словами, вдома все одно було спокійніше, ніхто не плакав і не повторював нескінченне "коли ж це закінчиться" і "ми всі помремо". "Ну, помремо. З якогось моменту ця думка стала буденною. У новинах кожен день говорили про чергову жертву", – зізналася вона.

І додала, що вже звикла жити у постійній напрузі: "Якось у мене заклало ніс, і ми пішли в аптеку за краплями. Було 11 годин ранку. Раптом почався обстріл – і ми рвонули до укриття. Біжиш, ковзалися на льоду під гуркіт і думаєш: потрапить чи ні? Може, пощастить – і встигнеш добігти до будинку? А небо вгорі таке пронизливо-синє, немов у дитинстві. І не віриться, що тут і зараз, під ним, мене може не стати".

Після школи вона залишилася в Горлівці і вступила у місцевий університет.

"Зараз черговий переломний момент у моєму житті, адже потрібно вирішувати, як жити далі. Наші дипломи визнаються тільки в Росії (і то поки що) і на території "ДНР". З моєї групи їхати планують буквально кілька людей, інші або залишаються вчитися далі, або підуть працювати у Горлівці. Ну, а я все частіше думаю про те, як нарешті поїду і буду жити по-справжньому нормальним життям", – пише дівчина.

За її словами, покоління, що пройшло шість років війни і життя в "ДНР", виросло, бачачи мертвих друзів, сприймаючи словосполучення "дощ з градом" як "дощ із "Градів"і весь час озираючись в пошуках укриття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донецький блогер Макс Баринов розповів, що терористичним "республікам Л/ДНР", які підтримує Росія, катастрофічно не вистачає грошей. Їх економіку не рятують навіть вливання з Москви.

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