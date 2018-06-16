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Мертве місто і Путін: у мережі показали знакові фото із украденого Криму

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У мережі показали знакові фото окупованої Феодосії (Крим), де раніше від туристів проходу не було.

Сюди приходили поїзди з різних куточків материкової України і сусідньої Росії, зараз же - тільки приміське сполучення, пишуть "Крим. Реалії".

Вийшовши з електрички, можна буквально потрапити до моря. Усього в декількох десятках метрів від станції - Другий міський пляж. Ось тільки відпочивають на ньому зараз тільки місцеві - і то користуються лише безкоштовними послугами. Лежаки, наприклад, стоять без діла.

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Зате банер поруч з порожнім автовокзалом говорить: "Медведєв - Крим, Путін - Росія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній перший заступник міністра оборони України Анатолій Лопата запропонував перетворити Крим з півострова на острів.

Місце
Україна
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