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2 березня • оновлено в 17:29
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Меркель відмовили в рукостисканні через коронавірус. Відео

1.9т
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Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер на фоні ситуації з коронавірусрм у світі відмовився потиснути руку канцлерці Ангелі Меркель.

Курйозний випадок трапився на зустрічі з представниками об'єднань мігрантів у Берліні 2 березня. Про це повідомляє Bild (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що Меркель підійшла до Зеєгофера й простягнула йому руку на знак вітання. Однак міністр не відповів їй.

Ангелі Меркель відмовили в рукостисканні через коронавірус

Ангелі Меркель відмовили в рукостисканні через коронавірус

Водночас канцлерка не розгубилася і жартома підняла обидві руки, показавши Зеєгоферу поверхню своїх долонь. Після обоє просто посміялися над ситуацією.

Зеєгофер відмовився потиснути руку Меркель через острах коронавірусу

Зеєгофер відмовився потиснути руку Меркель через острах коронавірусу

bild.de

Як підкреслюють німецькі ЗМІ, глава МВС Німеччини раніше заявляв про рішення відмовитися від рукостискань у зв'язку із ситуацією з коронавірусом.

Зеєгофер відмовився потиснути руку Меркель через острах коронавірусу

Зеєгофер відмовився потиснути руку Меркель через острах коронавірусу

bild.de

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Ангела Меркель
Місце
Німеччина
Теги
вірус курйоз
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