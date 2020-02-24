У мережі з'явився вірш матері загиблого на Донбасі воїна ЗСУ Сергія Рацуна, який вона присвятила синові-Герою.

Його опублікували на сторінці 93 ОМБр ЗСУ Холодного Яру в Facebook. Вірш матері захисника глибоко вразив багатьох українців, і вони залишили під ним понад 620 реакцій, близько 80 репостів та десятки коментарів.

Нижче наводимо текс вірша мовою оригіналу.

Просила я тебе, синок,

Не йди, бо там стріляють,

А ти все говорив: "Матуся, я все знаю".

А там в окопі сонечко сідало,

Мені сказали, що тебе не стало.

А в грудях в мене серце калаталось,

Що в сина мого життя обірвалось.

Торкнулась я тебе, а ти холодний,

Живіт запав, мабуть синок голодний,

Матуся плаче, а роки минають.

Мій син Герой, Герої не вмирають...

Сергій Рацун Facebook 93 ОМБр ЗСУ Холодний Яр

Побратими загиблого Сергія Рацуна, прочитавши ці рядки, пообіцяли його мамі, що неодмінно помстяться російським окупантам та їх спільникам за смерть побратима.

Інші українці в коментарях також залишили слова підтримки і співчуття жінці, яка втратила на війні свого сина.

"Вічна пам'ять і низький уклін. Слава Героям", "Вічна пам'ять вашому сину. Щирі співчуття", "Мамі сина ніхто не поверне. Останнім часом смерть ходить поруч. Зовсім поруч", "Неймовірний вірш, я тепер розумію, що на душі й у серці вона відчуває, коли написала такий вірш", "Вічна пам'ять Герою", "Світла пам'ять. Герої не вмирають", – написали розчулені люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 січня 2019 року під час ворожого обстрілу українських позицій проросійськими окупантами куля ворожого снайпера обірвала життя 43-річного Сергія Рацуна.

Його поховали 9 січня в рідному місті Славута Хмельницької області. Чоловік захищав незалежність України з 2014 року, брав участь у боях за Дебальцеве, Авдіївку, Кримське і Новотроїцьке.

Нагадаємо, в листопаді мережу зворушив вірш, який маленька дитина присвятила своєму батькові, який загинув у війні за незалежність на Донбасі.

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