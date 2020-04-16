У мережі викликала ажіотаж добірка фотографій медиків Буковини, де найбільше в Україні вирує епідемія коронавірусу.

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Портрети лікарів та інших співробітників лікарні опублікували на сторінці Чернівецької обласної державної адміністрації. Пост за лічені години зібрав більше 340 лайків і кілька десятків коментарів зі словами подяки.

"Які у них гарні очі! За масками не видно їх зашарілих від втоми осіб, зморщеної від спеки шкіри, не видно блідо-рожевих губ. Тільки очі. Чарівні очі. Вони спілкуються очима, вони сміються очима, переживають і сумують очима. У реанімаційному відділенні доводиться переживати всі емоції. На жаль, і печаль, і горе. На щастя, радісних митей більше, в рази більше. Тому очі у лікарів і медсестер палають. Це видно", – написали в зворушливому дописі.

Лікарі, які борються з коронавірусом на Буковині Facebook Чернівецької ОДА

Лікарі, які борються з коронавірусом на Буковині Facebook Чернівецької ОДА

Лікарі, які борються з коронавірусом на Буковині Facebook Чернівецької ОДА

Лікарі, які борються з коронавірусом на Буковині Facebook Чернівецької ОДА

Також його автори відзначили, що зміна у медиків в цей кризовий період триває добу. Однак ніхто з них не знає точний час її закінчення через постійне надходження нових хворих. Тому людям часто доводиться працювати навіть більше, ніж 24 години.

До того ж, для багатьох медпрацівників в нинішніх умовах випробуванням стає і дорога на роботу, оскільки вони живуть далеко за межами міста. А значна частина водіїв боїться підвозити лікарів і медсестер, знаючи, що вони, по суті, працюють в осередку епідемії.

Лікарі, які борються з коронавірусом на Буковині Facebook Чернівецької ОДА

Лікарі, які борються з коронавірусом на Буковині Facebook Чернівецької ОДА

Лікарі, які борються з коронавірусом на Буковині Facebook Чернівецької ОДА

Лікарі, які борються з коронавірусом на Буковині Facebook Чернівецької ОДА

Лікарі, які борються з коронавірусом на Буковині Facebook Чернівецької ОДА

"Лікарі та медсестри реанімаційного відділення Глибоцької ЦРЛ не просто рятують життя, вони останні, хто їх утримує на землі. Вони закривають ворота в небо. І вони про це не скажуть, тільки очі. Чарівні очі", – зазначив автор проникливого тексту.

У коментарях під ним українці також висловили подяку і захоплення медиками, які щодня борються за життя сотень пацієнтів.

"Низький уклін вам! Сили вам і здоров'я! А ще, чекаємо щоб держава вас підтримала, як це роблять інші країни", "Дякую вам, наші дорогі лікарі! Витримки, бережіть себе, ви нам потрібні", "Бережіть себе. Ви нам дуже потрібні. Молимося за вас", "Здоров'я міцного, наші рятівники", "Не тільки гарні, а подивіться скільки доброти в них", – пишуть люди.

Лікарі, які борються з коронавірусом на Буковині Facebook Чернівецької ОДА

Лікарі, які борються з коронавірусом на Буковині Facebook Чернівецької ОДА

Лікарі, які борються з коронавірусом на Буковині Facebook Чернівецької ОДА

Лікарі, які борються з коронавірусом на Буковині Facebook Чернівецької ОДА

Лікарі, які борються з коронавірусом на Буковині Facebook Чернівецької ОДА

Лікарі, які борються з коронавірусом на Буковині Facebook Чернівецької ОДА

Лікарі, які борються з коронавірусом на Буковині Facebook Чернівецької ОДА

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на українців справила враження історія про медиків Могилів-Подільської лікарні на Вінниччині, які вирішили добровільно піти на самоізоляцію, рятуючи маленького пацієнта з коронавірусом.

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