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13 березня • оновлено в 11:57
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Мережу спантеличила папка чиновника, що змінила колір в прямому ефірі

2.6т
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В ефірі британського телеканалу Sky News сталося незрозуміле. Папка головного секретаря Казначейства Великобританії Ріші Сунако змінила колір з червоного на зелений.

Трансляція велася в прямому ефірі і не могла бути змонтованою. На кадрах видно, як чиновник виходить з будівлі з червоним кейсом в правій руці. Через деякий час він заходить за припаркований автомобіль, після чого знову з'являється в об'єктиві камери з папкою зеленого кольору.

Пізніше Сунако вже виходив з резиденції прем'єр-міністра Британії на Даунінг-Стрий, 10 і показував той же самий кейс і він знову був червоного кольору.

Ріші Сунако

Ріші Сунако

У соцмережах дивувалися, як це сталося і відзначали в Twitter чиновника, щоб той дав пояснення. Поки Сунако ніяк не коментував "магічний" інцидент.

Ріші Сунако і червона папка

Ріші Сунако і червона папка

Червона папка

Червона папка

Як повідомляв OBOZREVATEL, дівчина Торі Парено опублікувала в мережі трюк, в якому створюється ілюзія ніби її руки проходять один крізь одного.

Раніше в мережі розгорілася суперечка навколо нової оптичної ілюзії. Люди сперечалися про колір кросівок.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Великобританія
Тег
соцмережі
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Комментарии на сайте не модерированы
Emа Ol
Emа Ol
Акопян нервно курит в углу.
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