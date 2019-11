Мережу спантеличила магічна ілюзія з руками дівчини. Відео

Дівчина Торі Парено опублікувала в мережі трюк, в якому створюється ілюзія ніби її руки проходять одна крізь одну.

Дана оптична ілюзія в Twitter зібрала понад 533 тисяч лайків і майже 180 тисяч поширень.

Багато користувачів дивувалися, як дівчині вдалося так майстерно виконати трюк, приймаючи це на справжню магію. При цьому в мережі намагалися пояснити цей трюк.

"Вона згинає пальці лівої руки, щоб був цей дивний ефект, потім вона згинає пальці правої руки над пальцями лівої. Це не божевілля якесь, просто виглядає круто, коли вона робить це швидко", – намагалися пояснити ілюзію.

here 's something trippy for your night lol pic.twitter.com/lkcX25mgri