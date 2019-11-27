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29 листопада • оновлено в 11:43
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Мережу спантеличила магічна ілюзія з руками дівчини. Відео

4.7т
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Дівчина Торі Парено опублікувала в мережі трюк, в якому створюється ілюзія ніби її руки проходять одна крізь одну.

Дана оптична ілюзія в Twitter зібрала понад 533 тисяч лайків і майже 180 тисяч поширень.

Багато користувачів дивувалися, як дівчині вдалося так майстерно виконати трюк, приймаючи це на справжню магію. При цьому в мережі намагалися пояснити цей трюк.

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"Вона згинає пальці лівої руки, щоб був цей дивний ефект, потім вона згинає пальці правої руки над пальцями лівої. Це не божевілля якесь, просто виглядає круто, коли вона робить це швидко", – намагалися пояснити ілюзію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтернеті з'явилося п'ять загадкових оптичних ілюзій, які викликають чимало запитань.

У мережі опублікували знімок дикої природи, який спантеличив користувачів зорової ілюзією.

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Автор
Тимур Григоренко
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