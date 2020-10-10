Мережу розбурхала дивна деталь на фотографії 1900 року

Чорно-біла фотографія, зроблена в 1900 році, розбурхала користувачів мережі.

Як повідомляє Daily Mail, увагу на старовинний знімок звернули учасниці форуму Mumsnet (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Знімок був зроблений в місті Белфаст, столиці Північної Ірландії. На ньому зображені 15 робітниць лляної фабрики.

Коментатори почали писати, що помітили самотню руку на плечі однієї з жінок. Ця страшна деталь збентежила користувачок.

"У нас вже досить пізно, збиралася йти спати і тепер побачила це. Налякана тепер", – написала одна з них.

Дивину не змогли пояснити тим, що за робітницею стояла її колега, так як жінка схрестила руки на грудях. Багато хто порахував, що "рука виглядає так, ніби з'явилася з повітря".

Користувачі помітили самотню руку на плечі однієї з жінок

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше загадкове старовинне фото з дитиною спантеличило мережу.