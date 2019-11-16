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16 листопада • оновлено в 16:33
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"Воюй, синку!" Українців зворушив потужний пост про Донбас

2.4т
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Воїн бригади швидкого реагування Національної гвардії опублікував у мережі пост про те, що буде з війною на Донбасі через півсотні років, і зворушив українців.

Публікація з'явилася на сторінці в Facebook, яку він веде під ніком Nemo Chimantu.

"Думаю, що через полтос років принаймні якась частина наших позицій також перетвориться на музеї. В деревах, як ось на цій фотці, більше металу, ніж у танку, але вони з роками затягнуться, і від наслідків російської стрілкотні не залишиться і сліду", – написав воїн.

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Українців зворушив потужний пост про Донбас

Українців зворушив потужний пост про Донбас

liga.net

"Сподіваюся, що я буду ще досить жвавим старим, коли приїду сюди зі своїми внуками і скажу їм щось типу такого: "Ось тут незадовго до капітуляції діри і розвалу Рашки наші леви давали жару опущенцям. Як добре, що патріотів у нашій країні виявилося більше, ніж євнухів проросійських, тому нам вдалося відвоювати своє", – продовжив він.

Але, називаючи себе реалістом, воїн припустив, що дітям, можливо, доведеться пояснювати, як правильно воювати, оскільки конфлікт може тягнутися дуже довго: "На ось цій позиції, дитя, бажано постійно бути в броні, тому що з того боку часто навалюють з АГС. На зеленку дуже не сподівайся. А ось там потрібно триматися під стінкою, тому що інший бік дороги прострілюється снайперами. Постійно стеж за своїм сектором, стеж за переднім, озирайся на заднього, дивись під ноги і час від часу на небо. Воюй, синку!"

"Третього варіанту немає, він занадто х*ровий, щоб його тут озвучувати. На війні є таке прислів'я: "Про*бав – убило!" І це прислів'я однаково стосується всіх, що на війні, що в тилу. Не про*біть! " – резюмував він.

Українці відреагували на потужний пост. "Молюсь за перший варіант!", "Все життя перманентна війна", "Як терпугом по живому", – написали в коментарях.

"Воюй, синку!" Українців зворушив потужний пост про Донбас

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу зворушив лист маленької українки загиблому на Донбасі батькові.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу
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hunt andres
hunt andres
Хо хловоен-писател это страшная сила. Дб)
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Постоянно следи за своим сектором, следи по передним, оглядывайся на задний, смотри под ноги и время от времени смотри на небо". А вот карту минных полей ты у меня купить не захотел сынок, так что да: "Воюй, сынок!"
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Як вбогих москаликів ці слова воїна зацепило..Слава Україні,москалі!
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hunt andres
hunt andres
BROTHER FOREST, в срало украине. И эта, сало подбери, уронили)
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