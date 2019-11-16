"Воюй, синку!" Українців зворушив потужний пост про Донбас

Воїн бригади швидкого реагування Національної гвардії опублікував у мережі пост про те, що буде з війною на Донбасі через півсотні років, і зворушив українців.

Публікація з'явилася на сторінці в Facebook, яку він веде під ніком Nemo Chimantu.

"Думаю, що через полтос років принаймні якась частина наших позицій також перетвориться на музеї. В деревах, як ось на цій фотці, більше металу, ніж у танку, але вони з роками затягнуться, і від наслідків російської стрілкотні не залишиться і сліду", – написав воїн.

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"Сподіваюся, що я буду ще досить жвавим старим, коли приїду сюди зі своїми внуками і скажу їм щось типу такого: "Ось тут незадовго до капітуляції діри і розвалу Рашки наші леви давали жару опущенцям. Як добре, що патріотів у нашій країні виявилося більше, ніж євнухів проросійських, тому нам вдалося відвоювати своє", – продовжив він.

Але, називаючи себе реалістом, воїн припустив, що дітям, можливо, доведеться пояснювати, як правильно воювати, оскільки конфлікт може тягнутися дуже довго: "На ось цій позиції, дитя, бажано постійно бути в броні, тому що з того боку часто навалюють з АГС. На зеленку дуже не сподівайся. А ось там потрібно триматися під стінкою, тому що інший бік дороги прострілюється снайперами. Постійно стеж за своїм сектором, стеж за переднім, озирайся на заднього, дивись під ноги і час від часу – на небо. Воюй, синку!"

"Третього варіанту немає, він занадто х*ровий, щоб його тут озвучувати. На війні є таке прислів'я: "Про*бав – убило!" І це прислів'я однаково стосується всіх, що на війні, що в тилу. Не про*біть! " – резюмував він.

Українці відреагували на потужний пост. "Молюсь за перший варіант!", "Все життя – перманентна війна", "Як терпугом по живому", – написали в коментарях.

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