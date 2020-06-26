Мережа Sport Life відкрила басейни

Довгоочікувана подія – басейни мережі Sport Life знову відкрито.

Настав час почати повноцінні тренування зі всіма видами послуг мережі Sport Life.

Відтепер, всі бажаючі можуть знову почати свої аква-тренування та скористатися перевагами в клубі Sport Life. Мережа фітнес-клубів налічує 115 сучасних зручних басейнів різних форматів. У всіх басейнах встановлена найсучасніша п’ятирівнева система очистки води з іонізацією та ультрафіолетом.

Технологи ретельно слідкують за якістю та температурою води, а також дотримуються всіх рекомендацій МОЗ та ВОЗ.

Задля безпечного перебування в аква-зонах, Sport Life дотримуєтеся відповідних правил: вмикається обробка ультрафіолетовим опроміненням, що ефективно вбиває шкідливі віруси і бактерії, а також введено обмеження по кількості клієнтів на доріжках.

Обов’язкове дотримання всіх рекомендацій стосується і клієнтів мережі.

Зі Sport Life безпечніше, ніж вдома!