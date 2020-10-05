Мера Умані госпіталізували з двобічною пневмонією

Мера Умані Олександра Цебрія госпіталізували до інфекційного відділення міської лікарні з двобічною пневмонією, він чекає на результати ПЛР-тесту.

Про стан свого здоров'я Цебрій розповів у відеозверненні у Facebook. Його він записав із лікарняного ліжка.

За словами Цебрія, 5 жовтня до обіду він відчув погіршення самопочуття і слабкість. Виміряв температуру – 38,5 градусів.

"Я перестав відчувати смак, тому, порадившись із лікарем, зробив комп'ютерну томографію. Вона показала двобічну пневмонію", – розповів мер.

Він викликав швидку, медики обстежили легені й підтвердили запалення на початковій стадії. Вони наполягли на госпіталізації пацієнта.

Цебрій повідомив, що очікує отримати результати ПЛР-тесту вже завтра.

Також він закликав українців берегти себе і своїх близьких.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка госпіталізували з двобічною пневмонією. До цього у нього виявили коронавірус.

Нагадаємо, що за останній тиждень коронавірусом заразилося багато інших політиків. Серед них – лідер політичної партії "За майбутнє" Ігор Палиця, лідер партії "Слуга народу" і перший заступник фракції Олександр Корнієнко, голова партії "Голос" Кіра Рудик, нардеп від "Слуги народу" і чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк, нардепка Яна Зінкевич, нардеп від "Слуги народу" Артем Культенко.