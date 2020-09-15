"Мера" Макіївки з бази "Миротворця" підловили в показусі з громадським транспортом. Фото

Так званого "мера" Макіївки Донецької області, яка окупована Росією, підловили на показусі в тому, що він нібито є "людиною з народу".

ЗМІ терористів поширили фото, на якому Сергій Голощапов їде в громадському транспорті. Водночас жителі пишуть, що зазвичай він пересувається на службовому чи власному авто (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Різні ЗМІ і пабліки динири в один момент кинулися публікувати це фото з підписом "шок, мер Макіївки їде на траліку, як звичайний громадянин". По-перше, дивно, що хтось взагалі знає в обличчя Голощапова (крім мене), а по-друге, в коментах йому тут же напхали ху*в, адже цей пособник окупантів зазвичай пересувається ну зовсім не громадським транспортом", – пише Telegram-канал donetchanyn.

ЗМІ терористів поширили фото "мера" Макіївки в громадському транспорті.

Автор навів один із таких коментарів: "Як правило цей товариш переміщається на Audi А6 у новому кузові, держномер 070, або на своєму Range Rover. А тут постанова".

Місцеві жителі заявили, що Голощапов зазвичай пересувається на авто.

Варто зазначити, що Голощапов внесений у базу даних сайту "Миротворець" як член терористичної організації "ДНР" і пособник терористів.

Голощапов внесений у базу даних сайту "Миротворець".

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські хакери зламали сайт ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, виставивши на ньому логотипи "Миротворця" і "Правого сектора".