Мера Черкас, якого Зеленський називав "бандитом", позбавили допуску до держтаємниці. Відео
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що СБУ направила йому лист щодо скасування допуску до державної таємниці.
Про це Бондаренко розповів у відеозверненні в Facebook. За його словами, рішення спецслужби пов'язане з ослабленням карантину в Черкасах (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).
"Я, коли прийшов на роботу, отримав два цікавих листи. Перший – про скасування Бондаренку допуску до державної таємниці, від СБУ. Цікавий лист, я розумію, що Служба безпеки замість того, щоб займатися пошуком шпигунів, вона з ранку до ночі зайнята главою міста Черкаси, за те що він посмів, все ж, послабити карантин", - сказав він у відеозверненні.
Прессекретарка СБУ в Черкаській області Катерина Дрога в коментарі Суспільному зазначила, що управління виявило невиконання Бондаренком обов'язків щодо державної таємниці.
Співробітниками Управління було раніше направлено інформування про приведення у відповідність стану охорони держтаємниці в Черкаській міській раді.
"Однак міським головою тривали порушення вимог закону України "Про державну таємницю "щодо організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Отже, з урахуванням виявлених порушень вимог законодавства про державну таємницю, Бондаренку скасований доступ до державної таємниці", – сказала прессекретарка.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що не "сяде за один стіл" з мером Черкас Анатолієм Бондаренком, назвавши його "бандитом".