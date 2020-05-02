Мера Черкас Анатолія Бондаренка підловили на подвійних стандартах із приводу карантину в Україні, введеного через пандемію COVID-19.

На це звернув увагу у своєму Facebook журналіст Олексій Братущак. За його словами, парадокс полягає у тому, що коли в місті не було випадків захворювання на коронавірус, Бондаренко наполягав на введенні жорсткого карантину, натомість станом на сьогодні, коли зафіксовано близько 300 хворих – він його пом'якшує.

Зокрема, обурення журналіста викликала конкретна цитата із відео Бондаренка, знятого 1,5 місяці тому: "Звертаюся до правоохоронних органів. Я попросив би вас жорсткіше діяти в даній ситуації. Час настав. Бо та демократія, яка відбувається зараз, вона ні до чого доброго не приведе. Ви бачите події, які відбулися в Китаї. Тільки жорсткі заходи карантину фактично побороли епідемію".

Анатолій Бондаренко Скрин відео

"На час запису цього відео у Черкасах не було зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом. На сьогодні в області – понад 300-т. Тоді мер говорив про найскладнішу ситуацію з часів існування всього світу. А сьогодні – пом'якшує карантин. Парадокс, як змінилася людина... Коротше, ніякий він не Герой. А так, черговий політичний флюгер", – наголосив журналіст.

"І ще. "Черкаси чинитимуть опір", – каже мер Зеленському у черговому звернені. І згадує Хмельницького та Шевченка. Патріот. Ага... А міг же повторити свій крилатий вислів із 2018-го: "Я жалкую, що я живу не при Сталіні. Я б вас розстріляв". Хоча тут треба порадіти, що мер Черкас таки живе не при Сталіні. Бо за його витівки розстріляли б саме його", – додав Братущак.

Пізніше Бондаренко пояснив, чому змінив свою позицію щодо карантину в області і зважився почати його ослаблення достроково.

"Тому що я подивився, що відбувається, бо якщо вся країна йде на жорстокий карантин, то вся! Без винятку для "велюрыв", "епіцентрів" і "санахантів", – зазначив Бондаренко.

При цьому він запевнив, що при ухваленні такого рішення його підтримали як керівництво області, так і населення.

"Міська рада підтримує, виконком підтримує, жителі міста Черкаси підтримують... Своє звернення я сьогодні записував в історичному місці – де Зеленський вперше сказав, що йде в президенти. На цій алеї безліч людей гуляло, вони висловлювали мені свою підтримку", – наголосив Бондаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Черкас Анатолій Бондаренко пригрозив президенту Володимиру Зеленському через його жорстку відповідь на передчасне послаблення карантину в області.