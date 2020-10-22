Мер заповненого короновірусними хворими Маріуполя підхопив COVID-19

У Маріуполі, де ускладнилася ситуація з COVID -19, вірус виявлений у мера міста.

Як повідомляється на сайті міськради, Вадим Бойченко пішов на сомоізоляцію. Тест на коронавірус показав позитивний результат.

При цьому міський голова підкреслив, що симптомів у нього немає.

"Відчуваю себе добре, ніяких симптомів немає. Але для дотримання всіх заходів пішов на самоізоляцію. Проводжу робочі наради онлайн. Всі служби міста працюють в штатному режимі, ситуація під контролем", – сказав він.

Бойченко додав, що робитиме ще два тести, щоб переконатися напевно.

"Упевнений, незабаром отримаю два негативних тести на коронавірус і повернуся до звичного ритму життя", – зазначив він.

Заступники мера, які контактували з ним, вже здали тести. Троє отримали негативні результати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Маріуполі зараз складна ситуація з коронавірусом. За словами медиків, кількість хворих за тиждень збільшилася в кілька разів. Місцеву владу звинуватили в тому, що вони не підготувалися належним чином до осіннього стрибка захворюваності.