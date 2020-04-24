Головна Новини
24 квітня • оновлено в 23:15
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Мер Запоріжжя назвав величезну суму боргів перед медиками "на передовій"

695
Читати матеріал російською

Запорізькі медики, які перебувають "на передовій" боротьби з коронавірусом COVID-19, за березень не отримали понад два мільйони гривень зарплати.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк. Він зазначив, що такий стан справ є обурливим.

"Це викликає обурення!" Мер Запоріжжя назвав величезну суму боргів перед медиками "на передовій"

glavred.info

"Я дякую медикам, які щодня перебувають "на передовій". Тільки за березень запорізькі лікарі не отримали понад 2 млн грн. Це викликає не тільки обурення, але і провокує соціальний вибух серед тих, хто лікує хворих на коронавірус, і щодня ризикує своїм здоров'ям", – зазначив Буряк.

Мер зазначив, що звернувся в Службу безпеки, щоб там проаналізували цю ситуацію.

"Не репресивні методи, а своєчасна виплата зарплати в повному обсязі зніме напругу в медичній сфері міста", – уточнив він.

Буряк додав, що під час селекторної наради 24 квітня перед главою Офісу президента Андрієм Єрмаком він підняв питання про обіцяну доплату медичним працівникам в розмірі 300% від окладу з держбюджету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські медики отримали по 1000-1500 гривень авансу, в ньому, за словами головного санітарного лікаря Віктор Ляшко, не враховується доплата в розмірі 300% тим, хто працює з хворими на коронавірус COVID-19.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Запоріжжя
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,8 мільйони осіб, загинули – понад 194 тисячі.

  • Шмигаль оголосив 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень в Україні.

  • Ізраїльський препарат від коронавирусу дав приголомшливий результат: є перші врятовані.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • У США припинили використовувати препарат, яким лікують коронавірус в Україні. Він вбиває людей!

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги