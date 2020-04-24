"Це викликає обурення!" Мер Запоріжжя назвав величезну суму боргів перед медиками "на передовій"

Запорізькі медики, які перебувають "на передовій" боротьби з коронавірусом COVID-19, за березень не отримали понад два мільйони гривень зарплати.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк. Він зазначив, що такий стан справ є обурливим.

glavred.info

"Я дякую медикам, які щодня перебувають "на передовій". Тільки за березень запорізькі лікарі не отримали понад 2 млн грн. Це викликає не тільки обурення, але і провокує соціальний вибух серед тих, хто лікує хворих на коронавірус, і щодня ризикує своїм здоров'ям", – зазначив Буряк.

Мер зазначив, що звернувся в Службу безпеки, щоб там проаналізували цю ситуацію.

"Не репресивні методи, а своєчасна виплата зарплати в повному обсязі зніме напругу в медичній сфері міста", – уточнив він.

Буряк додав, що під час селекторної наради 24 квітня перед главою Офісу президента Андрієм Єрмаком він підняв питання про обіцяну доплату медичним працівникам в розмірі 300% від окладу з держбюджету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські медики отримали по 1000-1500 гривень авансу, в ньому, за словами головного санітарного лікаря Віктор Ляшко, не враховується доплата в розмірі 300% тим, хто працює з хворими на коронавірус COVID-19.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!