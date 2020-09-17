Мер з Вінничини – після COVID-19: увесь скепсис зникає, це пекло на землі

Мер міста Немирів на Вінниччині Віктор Качур, якому разом з дружиною вдалося подолати коронавірус, розповів про особистий досвід боротьби з хворобою та про те, що довелося побачити в лікарні.

У коментарі "33 каналу", він зізнався, що після пережитого увесь скепсис про коронавірус зникає, оскільки людині доводиться зіткнутися з "пеклом на землі".

"Ми ще тільки починаємо боротьбу зі справжнім COVID-19, статистика це щодня демонструє. А скільки ще непідтверджених випадків, коли у людини усі симптоми "корони", а тести негативні. Так у моєї дружини трапилося. Тільки тепер, після тривалого лікування, встановили, що вона уже перехворіла і у неї виробилися антитіла. А до цього усі тести були негативними", – розповів Качур.

За його словами, у нього при появі перших симптомів тест також не показав коронавірус. Тому чоловік довго був переконаний, що горло болить через те, що він з'їв холодного кавуна.

"Мене лікували наші немирівські лікарі, призначили антибіотики, уколи, таблетки, але таке лікування не допомагало, ставало тільки гірше. На десятий день уже поїхали робити мені УЗД, шукати причину такого стану. Дружина у цей час сиділа в коридорі і раптово втратила свідомість. Як виявилося, у неї був тиск 70 на 50. Швидка одна, потім реанімаційна бригада – і нас обох терміново повезли до Вінниці. Оце нас і врятувало", – згадує очільник Немирова.

Чоловік наголосив, що за 10 днів хвороба встигла вразити вже 2/3 легень і у нього, і в його дружини. Процес був незворотний, а прогнози – невтішні.

"Але, завдяки лікарям та медсестрам Вінницької районної лікарні, ми змогли побороти COVID-19. Нам тепер до кінця днів молитися за наших медиків. Медичні сестри усю зміну не відходять від хворих, у захисних костюмах, як бджілки, метушаться біля пацієнтів. А їх щодня збільшується", – зазначив мер Немирова.

Також він пригадав моторошний випадок, коли родичі одного із хворих викликали поліцію, бо у лікарні не хотіли його приймати. Втім медзаклад на той момент був переповнений: ліжка для пацієнтів стояли навіть в оглядовій та ординаторській.

"Медики не встигають, бо усі хворі важкі… Усю ніч стогнав чоловік із сусідньої палати: "Не можу, не можу". Це чула його донька, яка не відходила від вікон лікарні, й просила: "Тату, тримайся". І такі ситуації непоодинокі".

"У цій же лікарні опинилися мої колеги – міський голова Іллінців та сільський голова з села Боблів, інші керівники області. Лікарі та медсестри мене просили підтримати їх, щоб не здавалися і боролися з недугою. Тут страшне, що коїться. А люди на вулицях, у транспорті, магазинах не дотримуються елементарних заходів безпеки – дистанції та маскового режиму у місцях скупчення. Невже дійдемо, що через місяць лікарі будуть обирати, кого рятувати в першу чергу", – додав він.

Крім того, наголосив мер міста на Вінниччині, серйозною проблемою є і дефіцит медикаментів в аптеках. Його сину довелося об'їздити всю Вінницьку та навіть Житомирську область у пошуках препарату "Авелокс".

"COVID-19 не минає безслідно. Я хоч уже маю негативні тести, але попереду ще довготривалий період реабілітації. Такого, як ми з дружиною пережили, і ворогу не побажаєш. Тому закликаю усіх земляків і не тільки берегти своє здоров’я і бути відповідальними", – підсумував Качур.

Як повыдомляв OBOZREVATEL, раніше Качур звернувся до українців просто з лікарняної палати та закликав їх не бути легковажними із небезпечною хворобою. Для підтвердження своїх слів він оприлюднив фото величезної черги швидких з інфікованими пацієнтами під стінами лікувального закладу.