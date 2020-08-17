Мер Умані заявив про готовність перекрити в'їзд для хасидів. Відео

Вероніка Ковбасюк Суспільство 14:22, 17.08.2020 Оновлено: 15:00, 17.08.2020

Мер Умані (Черкаська область) Олександр Цебрій заявив, що готовий у межах карантину перекрити в'їзди у місто у разі масового приїзду хасидів для відзначення їхнього традиційного свята Рош га-Шана.

Про це він сказав у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook. Мер зазначив, що в Умані до останнього сподівалися, що буде ухвалено рішення про заборону таких масових святкувань (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Втім, за його словами, Державна комісія з ТЕБ та НС вважає можливим у вересні приїзд 5-10 тисяч хасидів.

"Я готовий на найрадикальніші заходи, але в межах чинного законодавства. Ви пам'ятаєте, як це було, коли перекривалися блокпостами в'їзди на територію міста Умань. Це рішення можуть ухвалити ТЕБ та НС міста. Я хочу почути, як ви поставитеся, якщо на період Рош га-Шана ми вживатимемо таких запобіжних заходів", – підкреслив Цебрій.

Він переконаний, що президент України Володимир Зеленський не знає про таку ситуацію з масовими святкуваннями. Тому чиновник вирішив поїхати в Київ, до Офісу президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр Кабінету міністрів України Олег Немчинов повідомив, що до України очікується прибуття від 5 до 10 тисяч хасидів для святкування іудейського свята Рош га-Шана.

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