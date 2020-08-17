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Мер Умані заявив про готовність перекрити в'їзд для хасидів. Відео

Вероніка Ковбасюк
Вероніка Ковбасюк
Суспільство
3,0 т.
Мер Умані заявив про готовність перекрити в'їзд для хасидів

Мер Умані заявив про готовність перекрити в'їзд для хасидів.

Мер Умані (Черкаська область) Олександр Цебрій заявив, що готовий у межах карантину перекрити в'їзди у місто у разі масового приїзду хасидів для відзначення їхнього традиційного свята Рош га-Шана.

Про це він сказав у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook. Мер зазначив, що в Умані до останнього сподівалися, що буде ухвалено рішення про заборону таких масових святкувань (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Втім, за його словами, Державна комісія з ТЕБ та НС вважає можливим у вересні приїзд 5-10 тисяч хасидів.

"Я готовий на найрадикальніші заходи, але в межах чинного законодавства. Ви пам'ятаєте, як це було, коли перекривалися блокпостами в'їзди на територію міста Умань. Це рішення можуть ухвалити ТЕБ та НС міста. Я хочу почути, як ви поставитеся, якщо на період Рош га-Шана ми вживатимемо таких запобіжних заходів", – підкреслив Цебрій.

Він переконаний, що президент України Володимир Зеленський не знає про таку ситуацію з масовими святкуваннями. Тому чиновник вирішив поїхати в Київ, до Офісу президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр Кабінету міністрів України Олег Немчинов повідомив, що до України очікується прибуття від 5 до 10 тисяч хасидів для святкування іудейського свята Рош га-Шана.

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