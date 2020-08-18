Мер Умані заночував у спальному мішку під Офісом президента. Фото
Міський голова Умані Олександр Цебрій заночував у спальному мішку на порозі Офісу президента в ніч із 17 на 18 серпня.
Нагадаємо, що напередодні він приїхав на зустріч із главою держави Володимиром Зеленським, щоб вимагати не допустити в місто хасидів на святкування Рош га-Шана. Фото з ночівлі чиновника опублікував Telegram-канал PavlovskyNews (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Не втрачає надії розповісти Зеленському про загрозу паломництва хасидів", – підкреслюють у повідомленні.
За словами Цебрія, він виступає проти приїзду в Умань у період карантину іноземців із "червоної" зони, де фіксують велику кількість заражених коронавірусом. Зокрема, за даними мера, нині в місто вже прибуло приблизно 300-400 паломників-хасидів.
"Мера обурило, що людей навіть не перевіряють на кордоні на наявність довідки про відсутність коронавірусу. І зараз йому ніхто не може дати гарантій безпечного святкування в Умані єврейського Нового року – Рош га-Шана, куди з'їжджаються паломники", – додають автори публікації.
Своє звернення з цього приводу він передав до секретаріату ОПУ, сподіваючись, що президент знайде час для зустрічі з ним. Останньої, очевидно, не відбулося, тому Цебрій, як і обіцяв, залишився ночувати під будівлею Офісу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов повідомив, що в Україні очікується прибуття від 5 до 10 тисяч хасидів для святкування іудейського свята Рош га-Шана.
Мер Умані Олександр Цебрій заявив, що готовий у межах карантину перекрити в'їзди до міста у разі масового приїзду хасидів.
Пізніше він зі спальним мішком приїхав під Офіс президента України, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським у зв'язку з масовим приїздом хасидів до Умані.