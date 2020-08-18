Мер Умані заночував у спальному мішку під Офісом президента. Фото

Міський голова Умані Олександр Цебрій заночував у спальному мішку на порозі Офісу президента в ніч із 17 на 18 серпня.

Нагадаємо, що напередодні він приїхав на зустріч із главою держави Володимиром Зеленським, щоб вимагати не допустити в місто хасидів на святкування Рош га-Шана. Фото з ночівлі чиновника опублікував Telegram-канал PavlovskyNews (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Не втрачає надії розповісти Зеленському про загрозу паломництва хасидів", – підкреслюють у повідомленні.

Мер Умані Олександр Цебрій провів ніч під будівлею ОПУ (Telegram-канал PavlovskyNews)

За словами Цебрія, він виступає проти приїзду в Умань у період карантину іноземців із "червоної" зони, де фіксують велику кількість заражених коронавірусом. Зокрема, за даними мера, нині в місто вже прибуло приблизно 300-400 паломників-хасидів.

Цебрій ночував під Офісом президента у спальному мішку (Telegram-канал PavlovskyNews)

"Мера обурило, що людей навіть не перевіряють на кордоні на наявність довідки про відсутність коронавірусу. І зараз йому ніхто не може дати гарантій безпечного святкування в Умані єврейського Нового року – Рош га-Шана, куди з'їжджаються паломники", – додають автори публікації.

Своє звернення з цього приводу він передав до секретаріату ОПУ, сподіваючись, що президент знайде час для зустрічі з ним. Останньої, очевидно, не відбулося, тому Цебрій, як і обіцяв, залишився ночувати під будівлею Офісу.

Цебрій має намір зустрітися із президентом Зеленським (Telegram-канал PavlovskyNews)

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