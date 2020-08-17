Мер Умані прийшов на Банкову зі спальним мішком: вимагає зустрічі із Зеленським. Відео

Мер Умані Олександр Цебрій приїхав до Києва під Офіс президента України, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у зв'язку з масовим приїздом хасидів до Умані.

Як повідомляє "Страна", Цебрій приїхав з карематом, спальним мішком, розкладним стільчиком і з довідкою, що у нього немає коронавірусу.

Він був в бюро перепусток в ОП, де кинув своє звернення і прохання зустрітися з президентом в ящик кореспонденції. Тепер мер сидить під Офісом і чекає Зеленського.

Поліція діалогу поговорила з Цебрієм і пояснила правила перебування: "Спальний мішок можна принести під ОП з 22:00 до 06:00. І прохання не смітити".

Мер заявив, що збирається чекати Зеленського "до упору".

"Я хочу донести до нього інформацію, він можливо не все знає про візит паломників, який повинен відбутися 19 числа на території нашого міста для святкування Рош-га-Шана. Тому я хочу пояснити йому ситуацію в Умані, розповісти про настрої уманьчан, хочу застерегти від непередбачених наслідків, які можуть бути заподіяні паломниками, які приїжджають в місто, ймовірно з червоної зони, так як держава Ізраїль не сьогоднішній день у червоній зоні", – розповів Цебрій.

За його словами, в його діях немає політики і антисемітизму, а тільки турбота про здоров'я жителів Умані.

"Я категорично проти, щоб Рош-га-Шана в цьому році проходив в традиційний спосіб. Я виступаю за обмеження кількості паломників або взагалі за онлайн проведення", – повідомив свої вимоги мер Умані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр Кабінету міністрів України Олег Немчинов повідомив, що до України очікується прибуття від 5 до 10 тисяч хасидів для святкування іудейського свята Рош га-Шана.

Мер Умані заявив, що готовий у межах карантину перекрити в'їзди у місто у разі масового приїзду хасидів.