Андрій Старух, мер міста Монастириська, що на Тернопільщині, захворів на коронавірус COVID-19.
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Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці, уточнивши, що діагноз підтвердив лабораторний аналіз.
Мер Монастириська заразився коронавірусом
Колаж
"Складно бути на передовій і залишитися повністю неушкодженим", – написав чиновник.
Мер розповів, що здавав аналіз разом зі своїм заступником Андрієм Гладишем. Тест показав, що в останнього COVID-19 немає.
"Останній місяць почував себе добре, жодного разу не було ні підвищеної температури, ні інших симптомів. Дружина і син почувають себе нормально.
Лікарі стверджують, що більшість із нас перенесе це захворювання не відчуваючи його", – написав Старух.
Він додав, що самоізолювався на два тижні, проте продовжить працювати дистанційно.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту "Бориспіль" під Києвом 31 березня приземлився літак, який доставив із Китаю в Україну ще 100 тис. високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легенів.
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