Мер Миколаєва захворів на COVID-19

Мирослав Семенюк Суспільство 10:16, 10.11.2020 Оновлено: 10:17, 10.11.2020

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич захворів на коронавірус.

Як написав мер у Facebook, у нього виявили COVID-19 і "невеличку пневмонійку".

"Вимушений піти на самоізоляцію", – зазначив Сєнкевич.

Він додав, що працюватиме дистанційно.

Скрін Facebook

Нагадаємо, що Сєнкевич вийшов до другого туру виборів мера Миколаєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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