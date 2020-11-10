Мер Миколаєва захворів на COVID-19
У Сенкевича виявили коронавірус і "невелику пневмонійку"
Він змушений піти на самоізоляцію і буде працювати дистанційно
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич захворів на коронавірус.
Як написав мер у Facebook, у нього виявили COVID-19 і "невеличку пневмонійку".
"Вимушений піти на самоізоляцію", – зазначив Сєнкевич.
Він додав, що працюватиме дистанційно.
Нагадаємо, що Сєнкевич вийшов до другого туру виборів мера Миколаєва.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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