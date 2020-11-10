Мер Миколаєва захворів на COVID-19

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич захворів на коронавірус.

Як написав мер у Facebook, у нього виявили COVID-19 і "невеличку пневмонійку".

"Вимушений піти на самоізоляцію", – зазначив Сєнкевич.

Він додав, що працюватиме дистанційно.

Нагадаємо, що Сєнкевич вийшов до другого туру виборів мера Миколаєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL: