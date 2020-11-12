Мер Кропивницького потрапив у лікарню з COVID-19

Таша Адамович Суспільство 12:56, 12.11.2020 Оновлено: 13:11, 12.11.2020

Мер Кропивницького Андрій Райкович потрапив у лікарню з COVID-19.

Про це він повідомив 12 листопада на своїй сторінці у Facebook. Чоловік госпіталізований у таку звану "інфекційку на Валах".

"Доброго ранку, земляки! Сьогодні, у Всесвітній день боротьби з пневмонією, передаю щирі вітання всім медикам, особливо тим, хто на передовій боротьби з коронавірусом... На собі відчув, що таке коронавірус і запалення легенів", – написав він.

Він уточнив, що виконує всі призначення лікаря і сподівається, що пробуде в лікарні недовго.

Райкович вкотре наголосив на тому, що дотримання правил карантину дуже важливо.

"Пам‘ятайте про дистанцію, засоби захисту й чисті руки! Без зайвої потреби не виходьте із дому! Давайте берегти один одного", – звернувся до українців чиновник.

Мер Кропивницького захворів на коронавірус
Facebook Андрія Райковича

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що президент України Зеленський і голова Офісу президента Андрій Єрмак, які захворіли на коронавірус, перебувають на лікуванні у столичній "Феофанії". Їх розмістили в ізольованих палатах, у президента встановлено спецзв'язок.

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