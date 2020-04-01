"Наш район не був готовий до епідемії": мер Конотопа назвав винних у смерті людей

Конотопський район Сумської області не був готовий до епідемії коронавірусу, тому що медики не були забезпечені необхідним захистом.

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Про це заявив мер Конотопа Артем Семеніхін в ефірі ObozTV. Він зазначив, що в смерті двох людей винні і самі пацієнти, тому що пізно звернулися в лікарню, і районна влада (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Станом на вчора, у фельдшерки, яка мала відбирати зразки аналізів і проводити тести на коронавірус, не було жодного захисного костюма. Фактично, наш Конотопський район був не готовий до цієї ситуації. Смерті лежать на тих людях, які не виконали постанови Кабінету Міністрів і приписи МОЗ. Цього (смертей) можна було уникнути, якби фельдшерський пункт працював нормально", – зазначив Семеніхін.

Також він розповів про блокпост у місті, про відсутність яких він напередодні дорікав районній владі. За словами Семеніхіна, ситуація з ними вирішилася тільки частково.

"Наскільки мені відомо, поставили три блокпости, але функціонують вони так собі", – сказав мер Конотопа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителька Конотопа, яка напередодні померла від коронавірусу, так і не була внесена в офіційну статистику жертв COVID-19 від МОЗ через неправильний відбір матеріалу для аналізу.

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