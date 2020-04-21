У Івано-Франківську, яке належить до трійки лідерів серед українських міст за кількістю хворих на коронавірус, міські медичні заклади майже переповнені.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав міський голова Руслан Марцінків. За його словами, у разі заповнення всіх ліжкомісць у медустановах влада планує розгортати госпіталі в гуртожитках. Також, за його словами, повинні задіюватися районні медичні заклади.

Мер зазначив, що загалом 15 пацієнтів у міських лікарнях – у важкому стані. Упродовж Великодніх свят померло п'ять людей.

"Із них – у двох підтверджено коронавірус, а ще на трьох результати чекаємо. Статистика сумна. Тому ще раз закликаю франківців дотримуватися карантину та не нехтувати заходами безпеки", – додав він.

Зауважимо, станом на 21 квітня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 556 випадків COVID-19. Усього в Україні – 6125 випадків захворювання, 161 особа померла і 367 одужали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Івано-Франківщині чоловік помер від коронавірусу через недбалість сімейного лікаря. Пенсіонер помер по дорозі з однієї лікарні в іншу. Його до останнього звинувачували в симуляції.